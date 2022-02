Verso Cerignola-Gravina, i precedenti tra le due squadre

Il Gravina non ha mai vinto a Cerignola. Nei cinque precedenti finora disputati, tre volte l’Audace ha raccolto i tre punti in palio e in due circostanze il match è terminato in parità. Nella passata stagione 2-1 finale per i cerignolani passati in svantaggio con una autorete di Manzo e poi capaci di ribaltare la gara a loro favore con Allegrini e Malcore su calcio di rigore. Nella stagione 2019/2020 l’incontro tra le due squadre terminò due pari: iniziale vantaggio degli ospiti con Gogovski, doppietta di Rodriguez per i padroni di casa e gol del pareggio finale gravinese ad opera di Bozzi. In quella stessa stagione, l’Audace estromise il Gravina dalla Coppa Italia di Serie D al primo turno col risultato di 3-1: doppio vantaggio giallobu di Boufous e Alfarano, Chiaradia accorcia le distanze per i baresi, Loiodice chiude la pratica dagli undici metri. Nella stagione 2018/2019 perentorio 5-1 cerignolano firmato da Longo, Esposito, Lattanzio e doppietta di Loiodice. Per i gravinesi a segno Santoro. Infine, nella stagione 2017/2018 pirotecnico 3-3 con doppio vantaggio del Gravina siglato da Molinari e Balzano, rigore di Longo per i cerignolani a dimezzare lo svantaggio, rete di Caruso per gli ospiti e Marinaro e ancora Longo a recuperare definitivamente le sorti della contesa per i padroni di casa.