Verso Cerignola-Giugliano, le parole di mister Pazienza

Serie C Girone C

"C'è voglia di rivalsa e di riscatto rispetto alla prestrazione che abbiamo offerto domenica scorsa a Ponredera contro il Monterosi, al netto del risultato negativo che ne è scaturito". Un Michele Pazienza carico quello della vigilia della sfida contro il Giugliano, oggi pomeriggio alle 17:30 al "Monterisi". "Ci siamo prearati bene lavorando e correggendo le disattenzioni che all'esordio ci sono costate caro - prosegue l'allenatore del Cerignola - La squadra è carica e pronta a ben figurare davanti al nostro pubblico. Ho una rosa nutrita ma giocheranno sempre quelli che dimostreranno di essere più pronti fisicamente poiché, ovviamente, non tutti entrano nel miglior stato di forma con le stesse tempistiche e dobbiamo al più presto diventare una squadra, cosa che ancora non siamo. Voglio vedere in campo la determinazione nel superare le difficoltà, aggredendole, buttandoci a capofitto se necessario perché abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel campionato. Il Giugliano lo conosciamo bene per averlo affrontato in amichevole pochi giorni fa. Una neopromossa come noi che si è arricchita con giocatori di esperienza e di categoria e che è una diretta concorrente per la salvezza. Chiedo ai tifosi - conclude il tecnico dell'Audace - di continuare a starci vicino e a sostenerci come hanno sempre fatto".

Per quel che concerne i convocati, l'elenco comprende: Fares, Saracco e Trezza tra i pali; Allegrini, Coccia, Farucci, Giofrè, Gonnelli, Ligi, Olivera e Russo in difesa; Bianco, Botta, Capomaggio, Langella, Mancarella e Tascone a centrocampo; Achik, D'Andrea, D'Ausilio, Inguscio, Malcore, Neglia, Sainz-Maza e Vitali in attacco. Fuori il neo arrivato Montaperto.