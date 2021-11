Verso Campobasso-Foggia: i precedenti tra le due squadre

Soltanto due volte il Foggia ha violato il vecchio e il nuovo “Romagnoli” nelle sfide contro il Campobasso. La prima nella stagione 53/54, quando dauni e molisani militavano in quarta serie. La seconda, e ultima, nella stagione 2001/2002 in C2 grazie a un gol di Michele Pazienza che regalò i tre punti ai rossoneri di Carlo Florimbj contro i rossoblù che, invece, all’esito di quella stagione, sarebbero retrocessi e falliti. Sono complessivamente dodici i precedenti tra Campobasso e Foggia in Molise. Il bilancio è nettamente a favore dei “lupi” che hanno vinto otto volte: una in B grazie a un rigore trasformato da Biondi nella stagione 82/83; due volte in C1 nelle stagioni 79/80, con rete di Scaini su calcio di rigore, e 87/88 quando una autorete di Accardi segnò, fondamentalmente, la battuta d’arresto decisiva nella corsa alla promozione in B dei dauni; una in C2 nel 2000/2001 quando Bello e “Re” Giorgio Corona regolarono i foggiani con il più classico dei risultati; una volta in Coppa Italia di Serie C e tre volte in quarta serie. In sole due circostanze rossoblù e rossoneri si sono divisi la posta in palio: nell’88/89 in C1 con reti di Coppola per i rossoneri e Mandressi per i campobassani e nel 55/56 in quarta serie.

Di seguito l’elenco dei precedenti tra Campobasso e Foggia in terra molisana



Serie C2 2001/2002 – Campobasso-Foggia 0-1 (Pazienza)

Serie C2 2000/2001 – Campobasso-Foggia 2-0 (Bello, Corona)

Coppa Italia Serie C 1988/1989 – Campobasso-Foggia 2-1 (Fantozzi (Cb); Esposito (Fg); Mitri (Cb)

Serie C1 1988/1989 – Campobasso-Foggia 1-1 (Coppola (Fg); Mandressi (Cb)

Serie C1 1987/1988 – Campobasso-Foggia 1-0 (aut.Accardi)

Serie B 1982/1983 – Campobasso-Foggia 1- 0 (rig.Biondi)

Serie C1 1979/1980 – Campobasso-Foggia 1-0 (rig.Scaini)

IV Serie 1956/1957 – Campobasso-Foggia 1-0 (Lanzone)

IV Serie 1955/1956 – Campobasso-Foggia 2-2 (Della Rocca (Fg); Bellomo, Maggi (Cb); Stornaiuolo (Fg)

IV Serie 1954/1955 – Campobasso-Foggia 3-1 (Pastore (Cb); Maroncelli (Fg); Coltura x2 (Cb)

IV Serie 1953/1954 – Campobasso-Foggia 2-3 (Pozzo, Volpi, Piani (Fg); Garuti x2 (Cb)

IV Serie 1952/1953 – Campobasso-Foggia 3-2 (Delfini (Cb); Pozzo (Fg); Rossi (Cb); aut.Favilla (Fg); Cambiotti (Cb)