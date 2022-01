Verso Brindisi-Cerignola, i precedenti tra le due squadre

Brindisi vittorioso al “Fanuzzi” in entrambi i precedenti contro l’Audace Cerignola in Serie D. Nella stagione 2019/2020 fu una rete di Anibal Montaldi, pochi mesi in casacca gialloblu nella stagione 2017/2018, a regalare i tre punti ai brindisini. Nella passata stagione vittoria di misura grazie alle reti di Forbes e dell’ex San Severo Davide Evacuo su rigore intermezzate dal momentaneo pareggio di Achik su punizione. Oggi, alle 14:30, spetterà alla compagine di Michele Pazienza invertire in trend negativo.