Verso Borgorosso Molfetta-San Severo, le parole di mister Bonetti e del centrocampista Paolillo

Forte della vittoria di domenica scorsa a San Marco nel derby e con una posizione di classifica ividiabile, il San Severo si appresta ad affrontare il Borgorosso Molfetta domani alle 15:30 al "Paolo Poli". I molfettesi hanno attualmente quattro punti in classifica frutto di una vittoria e un pareggio. Tre le sconfitte subite per un totale di quattro reti realizzate (peggior attacco del torneo assieme a Canosa, Trani e San Marco, ndr) e dieci subite. Il Borgorosso ha ufficializzato nelle scorse ore l'arrivo del centrocampista classe 2000 Vincenzo Antonicelli, nella passata stagione tra Fasano in D e Massafra in Eccellenza. Arbitro dell'incontro sarà Giammarco Raimondo di Taranto.

"La vittoria di domenica scorsa nel derby a San Marco in Lamis ha portato entusiasmo che si è andato ad aggiungere alla consapevolezza nei nostri mezzi, sotto il piano del gioco, che avevamo già acquisito nelle partire precedenti - afferma l'allenatore del San Severo, Francesco Bonetti - Veniamo da una settimana di ottimo lavoro dove abbiamo alzato l'asticella sia sotto il piano del ritmo che sotto l'aspetto tecnico-tattico. Le statistiche sono sicuramente oggettive ma, nel calcio, lasciano il tempo che trovano. Non di rado è possibile trovarsi di fronte ad un avversario che sul campo smentisce o cerca di smentire ciò che dicono i numeri. Quindi il dato per cui il Borgorosso Molfetta faccia fatica a trovare la via della rete non deve avere significato per noi che dobbiamo essere bravi ad interpretare bene ogni gara secondo quello che è il nostro modo di giocare, imponendo il nostro ritmo. Noi ci alleniamo proprio sui tempi, le giocate, l'occupare al meglio gli spazi e siamo consapevoli che il nostro avversario sarà comunque ostico da affrontare, al netto di ciò che dice la classifica al momento. Ho la rosa a completa disposizione e ho potuto lavorare con tutti gli effettivi in questi giorni. Quindi ciò significa non dover operare delle scelte obbligate, proponendo la migliore formazione composta da chi ha lavorato al meglio e mi ha impressionato", conclude Francesco Bonetti.

"Due mesi di lavoro intenso agli ordini del mister stanno producendo frutti - commenta Ruggiero Paolillo, regista del San Severo - E lo vediamo tutti sotto il piano del gioco che sappiamo esprimere sia sotto l'aspetto dell'uscita dal basso che in quello della occupazione degli spazi, giocando sempre la palla, gestendola con criterio, aggredendo immediatamente in fase di recupero palla. Ciò comporta applicazione e costanza negli allenamenti e siamo consapevoli che possiamo ulteriormente migliorare per esprimerci sempre al meglio", conclude Paolillo.

Questi i convocati da mister Francesco Bonetti in vista della trasferta di Molfetta

Portieri: Carella (2003), Equestre (2001), Piserchia (2005);

Difensori: Bollesina, Cakoni (2002), Diop, Grasso (2001), Minucci (2003), Pissinis, Visani;

Centrocampisti: Feltre (2002), Lamatrice, Morra, Paolillo, Torraco (2002);

Attaccanti: Abissinia (2003), Consolazio, Cruz, De Cotiis (2003), De Vivo, Garcia, Nicodemo (2001).