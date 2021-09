Verso Barletta-San Severo, le dichiarazioni di mister Francesco Bonetti

Il San Severo è in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate di campionato, assieme a due squadre attrezzate per il salto di categoria quali Barletta e Corato. Ma i giallogranata restano con i piedi per terra, consapevoli che l'obiettivo stagionale è il mantenimento della categoria e il percorso è pluriennale, volto a costruire un progetto calcistico solido in cui, in futuro, si possano realizzare nuove ambizioni.

Sicuramente, quello di domenica al “San Sabino” di Canosa contro il Barletta, assume tutti i connotati del big match della terza giornata di Eccellenza pugliese girone A.

L'allenatore giallogranata, Francesco Bonetti dichiara: "Siamo contenti del lavoro svolto finora e dell’impegno profuso da tutti e proseguiamo nel lavorare in prospettiva, partita per partita. Ci aspetta una gara difficile contro un Barletta che può contare su calciatori esperti, di categoria e che finora ha dimostrato di essere anche molto prolifico sotto porta, segnando nove gol nelle prime due partite di campionato e mandando in rete nove calciatori diversi. Noi siamo consapevoli delle nostre capacità e abbiamo finora dimostrato sul campo grande carattere, anche in quelle situazioni che sembravano difficili da rimediare - prosegue Bonetti che spiega - La gara contro il Barletta porta con sé le motivazioni giuste per affrontarla al meglio. Quindi, in settimana, ci siamo allenati in modo differente rispetto al solito, alzando l’asticella sia sotto il profilo tecnico che sotto l’aspetto tattico. Il gruppo ha risposto bene ed è concentrato. Vogliamo regalare ai nostri tifosi altre soddisfazioni perseverando nel lavoro di valorizzazione dei tanti giovani che compongono la nostra rosa", conclude Bonetti.