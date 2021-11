Verso Atletico Vieste-San Severo, le parole di mister Bonetti e Diop

Alle 14:30 derby dal sapore particolare per mister Francesco Bonetti. A Vieste il tecnico del San Severo si troverà di fronte l’Atletico, già affrontato e battuto due volte in Coppa Italia di categoria e sua ex squadra nella passata stagione.

“La prestazione offerta dalla mia squadra nell’allenamento congiunto con il Foggia mi ha soddisfatto sotto l’aspetto del gioco. Al cospetto di un avversario di valore superiore non abbiamo mai rinunciato a proporre il nostro modo di giocare, ragionando con la palla tra i piedi, cercando gli spazi tra le linee. Al di là dei tanti gol che ne sono scaturiti, da una parte e dell’altra, è stata una bella partita sotto il piano dello spettacolo offerto al pubblico. Non esaltiamoci però, così come non dobbiamo abbatterci se, magari, in gare ufficiali possono non arrivare i risultati che speriamo alla vigilia. Giochiamo con la consapevolezza che stiamo costruendo qualcosa di importante e in sintonia con i programmi societari che puntano a una crescita importante della squadra e a risultati ambiziosi in futuro”, afferma mister Bonetti il quale, entrando nello specifico della gara in programma al “Riccardo Spina”, evidenzia: “Mi aspetto un Vieste voglioso di prendersi una rivincita nei nostri confronti, visto che lo abbiamo battuto in Coppa Italia di categoria due volte segnando sette gol complessivamente. Sicuramente saranno determinati a dare battaglia anche per fare bella figura con me che sono il loro ex allenatore e per dimostrare che non meritano la loro attuale posizione di classifica”.

“Contento dell’apprezzamento di mister Zeman dopo l’amichevole di giovedì con il Foggia – commenta il difensore Diop – soprattutto perché si tratta di un uomo di calcio con tantissima esperienza. La nostra buona prova con i rossoneri ci dimostra che stiamo lavorando bene ma anche che dobbiamo continuare a pedalare, senza mai far calare l’attenzione. Siamo pronti, come sempre, per affrontare al meglio il derby contro il Vieste”, conclude Diop.

Arbitro dell’incontro sarà Francesco Aloise di Lodi. Assistenti Massimiliano Miccoli della sezione di Bari e Alessandro Tangaro della sezione di Molfetta.

Questi i convocati da mister Francesco Bonetti per il derby contro l’Atletico Vieste:

PORTIERI: Carella (2003), Equestre (2001), Dedonato (2003);

DIFENSORI: Costrino (2003), Diop, Grasso (2001), Minucci (2003), Pissinis, Visani;

CENTROCAMPISTI: Bisceglie (2003), Lamatrice, Morra, Paolillo, Torraco (2002);

ATTACCANTI: Brattoli (2003), Consolazio, Cruz, De Cotiis (2003), De Vivo, Fantasia (2003), Garcia, Nicodemo (2001).