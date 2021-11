Poker dell'Unione Calcio Bisceglie. Il Real Siti finisce in 9

Pesante sconfitta per il Real Siti che perde 4-0 a Bisceglie contro l’Unione Calcio. I verdazzurri di mister Pino Lo Polito non riescono, ancora una volta, a dare continuità ai risultati. E la classifica non sorride affatto. Tredici punti, uno in più del Canosa quart’ultimo e prossimo avversario domenica a Stornara. Seconda peggior difesa del torneo con 29 gol incassati, appena due in meno del fanalino di coda Vigor Trani. Evidente che, nonostante gli sforzi della società, il bilancio del girone di andata è deficitario. Bisognerà correggere qualcosa, nel mercato di riparazione che sta per riaprire i battenti, per non correre rischi anche se, ormai, Trani, San Marco e Borgorosso Molfetta sembrano destinate alla sofferenza fino a fine stagione.

A Bisceglie due gol per tempo: Andriano e Manzari nel primo, Quacquarelli e Amoroso nella ripresa regalano i tre punti ai padroni di casa. Il Real Siti ha chiuso in nove uomini per le espulsioni, sul finire della gara, di capitan Stango e Romanazzo.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE – Di Bari, Amoruso, Quacquarelli, Andriano, Bufi, Digiorgio, Piarulli (24’st Papagni, 34’st Amoroso), Binetti (20’st Zingrillo) Manzari (43’st Camporeale), Petrignani, Zinetti (41’st Tedone). In panchina: Lullo, Preziosa, D’Alba, Inchingolo. Allenatore: Luca Rumma

REAL SITI – Lanzetta, Janneh, Galullo (24’Gallo), Stango, Lacerenza, Prudente, Panelli, Romanazzo, Perchaud, Peres (17’st Pozzozengaro), Granit. In panchina: Renna, De Martino, Stufano, Dascoli. Allenatore: Giuseppe Lo Polito

RETI - 19’ Andriano, 36’ Manzari su rigore, 88’ Quacquarelli, 90’ Amoroso



NOTE – Arbitro: Marco Colazzo di Casarano. Ammoniti: Binetti, Papagni (UC); Janneh, Stango, Lacerenza, Romanazzo e Gallo (RS). Espulsi Stango e Romanazzo (RS).