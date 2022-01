Buon punto in trasferta per l'Atletico Vieste

L'Atletico Vieste conquista un buon punto in trasferta e lo fa sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie. Prosegue il trend positivo della squadra di mister Francesco Sollitto che, nelle ultime 6 giornate, ha vinto quattro partite e pareggiato in due circostanze. Meglio ha fatto solo il Corato mentre identico è il cammino della capolista Barletta. Intanto la società ha ufficializzato il tesseramento del portiere Tiziano Caccetta. Classe 2001, è cresciuto nei settori giovanili di Monopoli, Ascoli e Lecce, prima di passare in categorie maggiori con le maglie di Fasano e Taranto. Quest'anno ha iniziato la stagione giocando nel girone B con l'Ostuni per poi fare ritorno nel girone A con il Mola.