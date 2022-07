Una conferma e un nuovo portiere per il Pietramontecorvino

Il Pietramontecorvino ufficializza la conferma del giovane terzino Luca Sambero, classe 2004, che ha esordito nella passata stagione con i petraioli in Eccellenza molisana, e l'arrivo del portiere classe 2004 Francesco Leccese, cresciuto nella Juventus San Michele, appena svincolatosi dal settore giovanile del Foggia. Si sistema così il reparto dei guardiapali assortito con un over, il confermato Orillo, e il nuovo under arrivato dai rossoneri foggiani.