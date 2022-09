Una conferma e quattro volti nuovi per la Nuova Daunia

La Nuova Daunia di mister Lannunziata completa, di fatto, la propria rosa in vista del debutto stagionale in Coppa Italia di categoria contro il Virtus San Ferdinando, che sarà avversario anche nell'imminente campionato di Promozione, in programma domani alle 15:30 al Campo Figc di Foggia. Ottima occasione per verificare lo stato di forma della squadra a una settimana di distanza dalla prima amichevole persa dai neroverdi contro il Canosa.

Confermato il giovane bomber Nicola Lembo, classe 2004, autore di ben 19 gol in 18 presenze nella passata stagione in Prima Categoria con i foggiani (ben 7 centri in una sola gara contro la Gioventù Calcio San Severo e un poker al Trinitapoli in un altro match). Dal Foggia Incedit, invece, arriva il difensore classe 2003 Antonio Di Molfetta. Dal Manfredonia arrivano i centrocampisti Lorenzo Cagnazzo e Giuseppe Scopece, entrambi classe 2003, nella passata stagione in prestito alla Cosmano Sport con cui hanno vinto il campionato juniores regionale Under 19. Sempre a centrocampo, infine, arriva Giovanni Triunfo, classe 2004, dal Cerignola.

Tra i ranghi societari confermati sia il direttore sportivo Mimmo Guerra che il direttore generale Giuseppe Recchia.