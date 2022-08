Un volto nuovo e una conferma per la Nuova Daunia

Altre due ufficialità in casa Nuova Daunia. Confermato in difesa Gianmarco Simone, terzino sinistro classe 1999, 13 presenze e due gol nell'ultimo campionato di Prima Categoria stravinto dai foggiani di mister Lannunziata. In carriera ha giocato anche con Real Siti, Manfredonia e Lucera. Tra i pali arriva Giovanni Lo Mele, classe 2003, proveniente dalle giovanili del Foggia che si alternerà con l'esperto Giovanni Stango