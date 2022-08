Un under per l'attacco del San Severo

Ulteriore rinforzo in attacco, reparto per la verità fin troppo nutrito, per il San Severo che ha ufficializzato Domenico Cannarozzi, classe 2004, proveniente dalla Gioventù Calcio San Severo. Un under che, assieme ai vari Fantasia, Lubrano e Martignetti, dovrà sgomitare non poco, considerato che gli over potenzialmente titolari sono pezzi da novanta del calibro di Siclari, Trotta, Morra, De Vita e Stoppiello.

Prosegue la preparazione dei sanseveresi di mister Danilo Rufini in vista della nuova stagione di Eccellenza pugliese dove i giallogranata tenteranno di insidiare il primato che, sulla carta, dovrebbe essere appannaggio della corazzata Manfredonia. Due i test finora disputati: quello contro il Campomarino, formazione militante in Eccellenza molisana, terminato 3-1 per la squadra della città dell'Alto Tavoliere al "Ricciardelli" (Trotta, Cannarozzi e Siclari i marcatori); quello contro il Foggia, sabato scorso, terminato 8-0 per i Satanelli al campo Figc, in virtù dell'ovvio divario tecnico con i rossoneri che puntano alla vittoria del prossimo campionato di Serie C.