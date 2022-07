Un rinnovo e un nuovo arrivo per il Pietramontecorvino

Ancora un ex Lucera alla corte di mister Fabrizio Di Flumeri che, evidentemente, vuole affidarsi a calciatori di sua diretta conoscenza per averli allenati nella sua epserienza lucerina. Formalizzato infatti l'accordo con il terzino classe 2003, quindi under, Antonio Della Dalia che, nell'ultimo campionato di Promozione pugliese, ha collezionato 17 presenze con la maglia dei federiciani. Cresciuto nel San Michele e nel Foggia, ha già maturato esperienze con il Gambatesa e lo Sporting Apricena in Promozione. Il Pietramontecorvino ha anche ufficializzato in rinnovo con il difensore Federico De Vivo, un gol nell'ultimo campionato di Eccellenza molisana, alla sua undicesima stagione di fila con i petraioli.