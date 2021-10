Un rigore di Balletta regala il colpaccio esterno al Lucera

Minimo sforzo, massima resa. Pur calciando verso lo specchio una sola volta nell'intero arco della gara, il Lucera Calcio fa bottino pieno espugnando, di misura il "Comunale" e condannando la Rutiglianese al quinto stop in campionato dopo sette giornate. Decisivo, ad inizio ripresa, un rigore, il settimo stagionale concesso dai granata, realizzato da Luigi Balletta.

Il primo squillo della sfida, all'ottavo minuto, è di marca granata: Gassi serve in profondità Chiumarulo che, dopo aver eluso con una sterzata la marcatura avversaria, calcia col mancino tra le braccia di Curci. Al 18' nuovamente Chiumarulo protagonista: il centravanti addomestica la sfera e, in girata, conclude centrale. Il Lucera si fa vivo nella metà campo rutiglianese due minuti più tardi ma la punizione di Ferrantino, dalla distanza, si spegne sul fondo. Superata la mezz'ora, ci prova anche Minervino: il tiro di prima intenzione, sugli sviluppi di corner, viene però prontamente neutralizzato da Curci. Sul tramonto della prima frazione, invece, è Chiumarulo a rendersi pericoloso: la botta dal limite, tuttavia, si rivela imprecisa.

La prima svolta dell'incontro giunge, inaspettatamente per quanto visto nei primi 45', ad inizio secondo tempo. Nel tentativo di gestire una palla vagante in area, Gassi commette fallo su Rodriguez: secondo giallo, con annessa espulsione per il centrocampista di casa, e rigore per il Lucera. Dal dischetto si presenta Balletta che batte Colagrande e fa 0-1. Mister Valentini prova a rimescolare le carte inserendo Ferro G. e Montrone per Tanzella e Minervino. Al 53' Gernone, sugli sviluppi di una mischia, conclude alto. Rinascita Rutiglianese pericolosa anche al 67', vale a dire quando Curci vola sulla punizione calciata da Palasciano; poi è Triozzi, da posizione favorevole, a calciare alto. Nel finale è il nervosismo a farla da padrone; a farne le spese Gernone e Tanzella (dalla panchina), entrambi espulsi. Il sussulto finale dei padroni di casa porta la firma del rientrante Mirko Ferro che, dopo uno splendido stop, calcia trovando la puntuale opposizione di Curci. I granata avrebbero certamente meritato miglior sorte. Da segnalare, nei cinque minuti di recupero, solo il primo tiro nello specchio del Lucera sugli sviluppi di contropiede.

RUTIGLIANESE: Colagrande, Tanzella (52' Ferro G.), Triozzi, Dipierro (46' Addriso), Gernone, Avella, Gassi, Palasciano, Chiumarulo, Mongiello (60' Ferro M.), Minervino (52' Montrone) – Allenatore: Valentini

LUCERA: Curci, Ferrantino, Carella S., Ricciardi, Pompetti, Gramazio (57' Della Dalia), Di Falco (84' Fiore), Mantegazza, Rodriguez, Balletta (67' Carella P.), Graziano (57' Pipoli) – Allenatore: Fabrizio Di Flumeri



RETI - 73' Balletta su rigore



NOTE – Arbitro Lavenuta di Bari. Angoli 4-1. Ammoniti: Chiumarulo (Ru): Di Falco, Pompetti, Graziano, Ferrantino, Pipoli, Carella S. (Lu). Espulsi: Gassi (Ru) al 48' per somma di gialli, Gernone e Tanzella (Ru) al 93' per rosso diretto. Recupero 5 minuti nel secondo tempo