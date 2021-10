Un pari che non serve a nessuno: Manfredonia-Real Siti finisce 1-1

Un pareggio che non serve a nessuno. Né al Manfredonia, reduce dalla vittoria al novantesimo di domenica scorsa che ha bagnato positivamente l’esordio di Franco Cinque sulla panchina dei sipontini, né al Real Siti di Pino Lo Polito che continua a stentare in questo avvio di campionato. A Monte Sant’Angelo l’esperto difensore Colangione porta in vantaggio i biancocelesti, il centrocampista Joof rimette il risultato in parità per la squadra di Stornara. Adesso i manfredoniani sono a sette punti in classifica, il Real Siti è terzultimo a tre punti con ancora zero vittorie e la difesa più battuta del torneo con dodici gol subiti come il Vigor Trani.

Nel frattempo si segnala l’addio del centrocampista Damiano Partipilo che ha lasciato il Manfredonia per accasarsi al Virtus Mola, nel girone B di Eccellenza pugliese.