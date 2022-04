Un pari a reti bianche basta al Real Siti per salvarsi

Un pareggio a reti bianche contro l'Unione Calcio Bisceglie come nelle più classiche sfide di fine stagione e il Real Siti ottiene la permanenza nel campionato di Eccellenza. Un risultato sicuramente positivo per i verdazzurri di mister Pino Lo Polito che, tuttavia, per potenziale a disposizione, avrebbe forse potuto dire qualcosa di più in questa stagione anziché navigare pressoché costantemente nelle zone di bassa classifica. Sicuramente interessante il lavoro svolto dalla società di Giannatempo nella sessione estiva di mercato con più di un volto nuovo straniero portato a Stornara. Su tutti è emerso l'implacabile bomber Perchaud, un elemento decisamente destinato a calcare palcoscenici più importanti. Domenica prossima trasferta a Canosa, 28 punti come i verdazzurri e il Borgorosso, per chiudere magari con una vittoria la stagione. Poi testa alla programmazione del prossimo campionato, magari perfezionando alcuni aspetti come la comunicazione, fondamentale per una società dal grande potenziale come quella del Real Siti che potrà certamente coltivare ben altre ambizioni di classifica nel prossimo campionato di Eccellenza.