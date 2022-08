Un "gigante" e un under per la difesa del San Severo

Il San Severo non vuole certo essere da meno in quello che è un vero e proprio derby a suon di colpi di mercato tra le due squadre della Capitanata che intendono contendersi il primato nella prossima Eccellenza pugliese (con il Bisceglie degno antagonista).

I giallogranata hanno definito gli accordi con due difensori: il primo è Matteo Colangione, classe 1987, proveniente dal Manfredonia (come Trotta, Salvemini e Stoppiello) con cui ha collezionato 25 presenze e due reti nell'ultima stagione. Elemento di categoria, autentico "corazziere" con il sui metro e novanta di altezza, il centrale ha prevalentemente giocato nel Cerignola (dalla Prima Categoria all'Eccellenza) nella sua lunga carriera. Esperienze anche a Fano, Bitonto e Grottaglie in D, nonché con il Legnano in Serie C1. Ha inoltre indossato le casacche di Fidelis Andria, Vigor Trani e Corato in Eccellenza e Promozione.

Dal Foggia proviene invece Giuseppe Botticelli, altro difensore, classe 2003 che ha appena concluso la propria trafila nelle giovanili rossonere.