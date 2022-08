Un esterno argentino e un poker di under per il Manfredonia

Procede a gonfie vele la costruzione della corazzata Manfredonia. Dopo le raffiche di over dei giorni scorsi, il club sipontino ha provveduto a ufficializzare un poker di under, necessari nella composizione della formazione tipo da schierare ogni domenica nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese. Dall'Atletico Vieste è arrivato il difensore Luigi Conticchio, classe 2003, con 18 presenze nella passata stagione in maglia viestana, cresciuto nelle giovanini di Bari, Fidelis Andria, Corato e Cerignola. Dal Virtus Francavilla è arrivato il centrocampista classe 2004 Alessio Salvatore. Dal Passepartout Aurora Bari è arrivato il difensore classe 2004 Fabio Magaletti, cresciuto anche nelle giovanili del Fasano. Infine, dalle giovanili della Fidelis Andria, è arrivato il centrocampista classe 2003 Falvio Cirillo.

Non poteva ovviamente mancare anche un altro colpo di mercato. Sulla corsia di destra arriva l'argentino Esteban Giambuzzi, classe 1989, nell'ultima stagione al Virtus Matino prima e al Molfetta poi dove, in Serie D, ha collezionato otto presenze e due reti con i salentini e 21 presenze con altre due marcature con i baresi. In Italia, dal 2019, ha già giocato con l'Anconitana e con il Virtus Matino con cui, due stagioni fa, ha vinto il campionato di Eccellenza Puglia girone B.