Un altro tris da urlo per il Manfredonia

Il Manfredonia può dichiararsi ormai regina del mercato dell'Eccellenza pugliese. Patron Di Benedetto con il "diesse" Fabio Moscelli sta allestendo una corazzata da mettere a disposizione di mister De Candia. Colpo dopo colpo, puntando su esperienza e qualità. Dopo gli arrivi di Dinielli, Fiorentino, Quitadamo, Turitto, Morra, Potenza e Triggiani ecco altri tre colpacci. Si tratta del difensore Giovanni Montrone e dei centrocampisti Leonardo Luzzi e Carlos Biason.

Montrone, classe 1986, tornerà sul rettangolo verde dopo la lunga squalifica comminatagli (assieme a Fiorentino e Turitto) per la combine Picerno-Bitonto del 2019. Lunga la sua esperienza, prevalentemente vissuta in Eccellenza con le casacche di San Paolo Bari, Bisceglie, Bitonto, Nardò e Altamura. Ma anche Serie D con i bitontini e con il Martina. Per lui, complessivamente, 173 presenze e 6 gol in Eccellenza, 40 presenze e quattro reti in Serie D.

Luzzi, foggiano classe 1991, proviene da una stagione al Real Siti con cui ha collezionato 23 presenze e quattro gol. Cresciuto nel Benevento, ha indossato in carriera le casacche di Grottaglie in Serie D, per un totale di 63 presenze in tre stagioni, e poi di San Sisto, Polisporiva Grotta, Virtus Avellino, Vis Ariano Accadia e Città di Avellino tra Promozione ed Eccellenza.

Biason, mastino argentino classe 1985, è ormai una presenza fissa nelle squadre pugliesi tra Eccellenza e Serie C da molte stagioni. Arriva in Italia nel 2011 al Tricase in Eccellenza dopo un inizio di carriera in patria con le casacche di Belgrano, Patria e General Paz di Cordoba. Dopo due stagioni con i salentini passa al Virtus Francavilla nel 2013 con cui è protagonista della scalata dall'Eccellenza alla Serie C. Nel 2018 passa al Bitonto con cui gioca consecutivamente fino alla passata stagione, a parte una breve parentesi con l'Altamura nella prima parte del 2020/2021. In Serie D vanta 120 presenze e 6 gol più 54 presenze e una rete messa a segno in Serie C.