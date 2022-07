Un altro rinnovo per il Pietramontecorvino

Altra conferma per il Pietramontecorvino che sta indubbiamente costruendo un organico che dovrebbe essere in grado non solo di migliorare la performance della passata stagione, ma dire la sua nelle posizioni di vertice della prossima Eccellenza molisana. Confermato l'espero difensore Giovanni Longo, classe 1982, due gol messi a segno nell'ultimo torneo con la casacca rossonera. Per lui sarà la settima stagione con la squadra dei Monti Dauni, sia pur non consecutiva avendo disputato anche due campionati con lo Sporting Pietrelcina prima di tornare nella scorsa estate con i petraioli.