Un altro ex sipontino per il San Severo

Il San Severo pesca a piene mani nel Manfredonia. Terzo colpo di fila messo a segno dal "diesse" Andrea Florio il quale, dopo Salvemini e bomber Trotta, porta in giallogranata anche Matteo Stoppiello, attaccante classe 1992, cresciuto nelle giovanili sipontine e che proprio con i biancocelesti ha giocato per quasi tutta la carriera (dalla Serie D alla Prima Categoria), a parte due parentesi all'Ateltico Vieste in Eccellenza. Con i manfredoniani ha messo insieme 120 presenze e 15 reti. Nella passata stagione 22 presenze e una sola marcatura.