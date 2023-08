Ufficiale: Sporting Apricena ripescato in Promozione

Anche ad Apricena è festa. Dopo un anno in Prima Categoria e dopo aver perso la finale play-off contro il Troia, lo Sporting Apricena ha ottenuto il ripescaggio nel girone A di Promozione Puglia. I blugranata, nei giorni scorsi, hanno affidato la guida tecnica della squadra per la prossima stagione a Paolo Acquaviva. Gli apricenesi saranno in compagnia di Lucera, Troia, Cosmano Sport Foggia, Virtus San Ferdinando, Canusium, Città di Trani, Vigor Trani (il cui titolo sportivo è stato preso in eredità dalla Soccer Trani, nella passata stagione in Terza Categoria), Don Una Bisceglie, Virtus Palese, Capurso, Bitritto Norba, Atletico Acquaviva e Santeramo.