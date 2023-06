Ora è ufficiale: Pasquale Trotta nuovo bomber del San Marco. E rinnova anche un under

Adesso è ufficiale: Pasquale Trotta è il nuovo bomber del San Marco. L'attaccante classe 1987 proviene dalla doppia esperienza con le casacche di San Severo (sette gol) e Canosa (dieci gol) nell'ultimo campionato della "premier league" pugliese. In carriera ha lungamente militato nel Manfredonia tra Serie D ed Eccellenza per un totale di circa 150 presenze e più di 70 gol. Ha inoltre vestito le casacche di Renato Curi Angolana, Centobuchi, Atessa Val di Sangro, Atletico Vieste, Fidelis Andria, Paternò, Vigor Trani, Termoli, Gioventù Calcio Dauna e Barletta.

Farà parte del progetto San Marco anche il difensore Samuele Sicuro, classe 2003, nove presenze e due gol in celestegranata nella passata stagione. Cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Vieste, ha esordito con i viestani nella stagione 2019/2020 mettendo insieme 15 presenze. Nella stagione successiva passa alle giovanili del Lecce prima e a quelle del Team Altamura poi, prima di tornare a Vieste e timbrare il cartellino in altre tre circostanze. Infine, nel 2021/2022, altre 16 presenze con i garganici, sempre in Eccellenza.