Ufficiale: Luigi Agnelli è il nuovo allenatore dell'Orta Nova

Mister Luigi Agnelli è il nuovo tecnico del Team Orta Nova. L'allenatore foggiano, fratello di Cristian, bandiera dal Foggia per molte stagioni e oggi mediano dell'Audace Cerignola. è laureato in scienze motorie ed è stato scelto dalla società biancoazzurra per dare continuità al progetto che punta fortemente sui giovani. Nonostante la giovanissima età, vanta alle spalle una carriera decennale, che lo ha portato a vivere diverse esperienze importanti tra il settore giovanile del Foggia Calcio, conquistando poi il record di punti sulla panchina del Manfredonia, per poi essere scelto nella scorsa stagione dall'Audace Barletta (oggi Di Benedetto Trinitapoli, ndr) nel campionato di Eccellenza. "Sono lieto di entrare a far parte della famiglia dell'Orta Nova - ha dichiarato mister Agnelli - spero di poter far divertire e di far crescere i ragazzi". Il neo allenatore guiderà oggi la prima seduta con la squadra, per preparare l'importante derby di domenica prossima contro l'Atletico Vieste.