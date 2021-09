Ufficiale: Franco Cinque torna ad allenare il Manfredonia

Il Manfredonia Calcio è pronto a ripartire da una nuova guida tecnica con Franco Cinque che sarà il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2021/2022. Il mister ha già allenato i sipontini nelle stagioni 2011-2012 in Eccellenza, 2012-2013, sempre in Eccellenza, con vittoria dei playoff e promozione in Serie D e 2014-2015 in Serie D. Cinque sarà affiancato da un direttore sportivo individuato nella persona di Franco Ciuffreda.

Cinque subentra a Celestino Ricucci, esonerato lunedì dalla società sipontina dopo il ko interno di domenica contro il Borgorosso Molfetta. L'avvio di stagione del "delfino" in campionato, infatti, è stato caratterizzato dalla vittoria all'esordio contro il Trani e da due sconfitte di fila nel derby a San Severo e a Monte Sant'Angelo (causa "Miramare" indisponibile) contro il Borgorosso. nonostante un organico comunque in grado di navigare in alta classifica. Non è andata meglio in Coppa Italia di Eccellenza dove i sipontini sono stati eliminati dall'Atletico Vieste (3-1 al "Riccardo Spina" per i viestani e 1-0 per il "Donia" al ritorno, ndr)