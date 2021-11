Tutto sull'avversario del San Severo: l'Unione Calcio Bisceglie

Forte della bella vittoria infrasettimanale in Coppa Italia di categoria, il San Severo di mister Francesco Bonetti tornerà ad esibirsi al “Ricciardelli” domani alle 14:30 contro un altro avversario tanto ostico quanto probante per saggiare ancora una volta la forza dei giallogranata, ormai un dato assodato nel girone A di Eccellenza pugliese.

L’Unione Calcio Bisceglie di mister Luca Rumma non conosce mezze misure. O vince o perde. I biscegliesi hanno finora vinto 6 partite e hanno perso in quattro circostanze. Quinto posto in classifica con 18 punti raccolti per un totale di 21 gol fatti (come i sanseveresi, ndr) e 19 subiti. Fuori casa, finora, tre vittorie di fila (a Canosa, Vieste e Corato, ndr) prima di due sconfitte consecutive a Manfredonia e a Barletta. In Coppa Italia di Eccellenza fuori al primo turno all’esito dell’uno pari prima e della sconfitta di misura poi contro i barlettani.

Il punto di forza della seconda realtà calcistica di Bisceglie è indubbiamente Gennaro Manzari, bomber classe 1985, autore di ben dodici gol in nove partite giocate. Le altre reti dell’Unione Calcio sono state finora messe a segno dall’attaccante Amoroso, tre volte, nonché dai centrocampisti Binetti e Petrignani e dall’attaccante Papagni in una circostanza.

Una squadra che, sostanzialmente, si conosce a memoria e che può contare su elementi di esperienza come l’ex Foggia Digiorgio e Zinetti in difesa; Camporeale, arrivato dal Martina, e Quacquarelli a centrocampo; Manzari, giunto dal Città di Mola, e Piarulli, prelevato dall’Audace Barletta (ora Trinitapoli, ndr) in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Francesco Sarcina di Barletta.

Di seguito l’attuale rosa dell’Unione Calcio Bisceglie. Tra parentesi, per ciascun calciatore, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alle decima giornata.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE – Allenatore: Luca Rumma

PORTIERI

Andrea Di Bari (Confermato – 2001) (4/-*)

Giovanni Lullo (Confermato – 1997) (7/-*)

DIFENSORI

Vincenzo Bufi (Confermato – 1991) (6/0)

Christian D’Alba (Confermato – 2001) (6/0)

Luigi Digiorgio (Confermato – 1980) (10/0)

Massimiliano Ferrante (Confermato – 2003) (1/0)

Antonio Preziosa (Confermato – 2002) (8/0)

Salvatore Sgarra (Confermato – 2002) (1/0)

Luigi Zinetti (Confermato – 1995) (10/3)

CENTROCAMPISTI

Giuseppe Andriano (Confermato – 1999) (10/0)

Sebastiano Binetti (Confermato – 1999) (4/1)

Pietro Camporeale (Proveniente dal Martina – 1994) (4/0)

Daniele Inchingolo (Confermato – 2002) (6/0)

Felice Petrignani (Confermato – 2004) (5/1)

Vito Quacquarelli (Confermato – 1993) (5/0)

Gaetano Zingrillo (Confermato – 1987) (9/0)

ATTACCANTI

Alessandro Amoroso (Confermato – 1997) (8/3)

Giovanni Amoruso (Confermato – 2002) (4/0)

Gennaro Manzari (Proveniente dal Città di Mola – 1985) (9/12)

Giulio Papagni (Proveniente dal Don Uva Bisceglie – 2000) (6/1)

Marco Pedone (Confermato – 2002) (1/0)

Vincenzo Piarulli (Proveniente dall’Audace Barletta – 1999) (7/0)

Francesco Proscia (Cresciuto nella società – 2004) (1/0)

Ayrton Tedone (Proveniente dal Bisceglie – 2002) (4/0)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Michele Schirone (D) (Proveniente dal Pratola e poi ceduto al Levante Azzurro – 1982) (2/0)