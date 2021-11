Tutto sull'avversario del Foggia: la Paganese

Far dimenticare la bruciante eliminazione in Coppa Italia di Serie C ad opera di una modesta Fidelis Andria, “corsara” allo Zaccheria e, più in generale, dare una risposta di carattere e di prolificità a una tifoseria che ormai rumoreggia, evidentemente insoddisfatta da quella che, finora, non è stata la Zemanlandia che ci si aspettava. Foggia-Paganese diventa, quindi, una sfida verità per la pattuglia del boemo. Il fato metterà di fronte ai rossoneri i campani guidati da Gianluca Grassadonia (un ritorno per lui, ndr), subentrato a Lello Di Napoli dopo le prime due di campionato e, soprattutto, allenatore dei dauni nella stagione dell’infausta retrocessione dalla Serie B, culminata con la mancata iscrizione al successivo campionato di Serie C e la relativa discesa agli “inferi” della Serie D.

La Paganese di patron Trapani è reduce dall’ennesima estate di salvezza per il rotto della cuffia. Salvi sul campo all’esito dei play-out contro il Bisceglie, gli azzurrostellati hanno vissuto settimane tribolate prima di avere la certezza di partecipare al prossimo campionato di Serie C. Campani che già due volte, negli ultimi anni, hanno beneficiato di riammissioni e ripescaggi dopo essere retrocessi in C2 nel 2009/2010 e in Serie D nel 2018/2019. La Paganese, come detto, è ormai presenza abituale in Serie C dal 2007/2008 con la sola eccezione della stagione 2011/2012, allorquando i salernitani vinsero il campionato di Seconda Divisione dopo essere retrocessi nella stagione precedente.

Attualmente un sol punto in classifica divide foggiani e salernitani. Diciassette sono i punti finora raccolti dagli azzurrostellati che, peraltro, nono conoscono mezze misure: cinque vittorie e cinque sconfitte. O si vince o si perde. E dei due pareggi finora raccolti, solo uno è arrivato con Grassadonia in panchina. L’altro è il pirotecnico 4-4 della prima di campionato contro il Messina quando in panchina sedeva Di Napoli. Le proprie fortune, la Paganese le fa in casa perché in trasferta, finora, sono arrivate ben quattro sconfitte e un solo risultato di parità con l’aggravante di aver finora realizzato solo un gol in cinque gare fuori dalle mura amiche. Tredici i gol finora messi a segno, diciassette quelli subiti. Cannonieri della squadra sono gli attaccanti Castaldo e Piovaccari con tre centri ciascuno, seguono gli attaccanti Firenze e Guadagni nonché il difensore Murolo con due marcature ciascuno. Una rete messe a segno dall’attaccante Diop.

Obiettivo stagionale, come sempre a Pagani, quello di centrare la salvezza. Possibilmente senza patemi. Per farlo ci si è riaffidati alla “vecchia volpe” Cocchino D’Eboli il quale ha allestito una compagine che, sulla carta, non dovrebbe soffrire. I nuovi arrivi si dividono senza mezze misure tra le categorie “under” e “over”. Ed è soprattutto su questi che la Paganese punta per evitare tribolazioni: il carismatico capitano Gigi Castaldo dall’Avellino e Piovaccari dal Cordoba in attacco, il trequartista Firenze dal Padova, i mediani Tissone dal Taranto e Vitiello dalla Vibonese, l’esterno Zito dal Picerno (ex oggetto del desiderio, assieme a Donnarumma, di mister De Zerbi al punto di rompere con il Foggia a Ferragosto del 2016, ndr) i difensori Murolo dalla Carrarese e Schiavi dal Cosenza, rappresentano i pilastri, attempati, attorno a cui far ruotare giovani di belle speranze e i pochissimi confermati della passata stagione. Tra questi l’esperto Baiocco tra i pali, Schiavino e Sbampato in difesa, Zanini a centrocampo (obiettivo estivo di mercato dei rossoneri, ndr), Diop e Guadagni in attacco. Tra i giovani nuovi arrivi, invece, si segnalano i difensori Manarelli, Pica e Scanagatta provenienti rispettivamente dalle formazioni Primavera di Sassuolo, Lazio e Atalanta, nonché il centrocampista Cretella con un’annata di fortunata esperienza in D da titolare a Messina.

Arbitro dell’incontro sarà Emanuele Frascaro di Firenze. Calcio d’inizio domenica alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa della Paganese. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

PAGANESE – Allenatore: Raffaele Di Napoli poi Gianluca Grassadonia

PORTIERI

Paolo Baiocco (Confermato – 1989) (15/-16)

Leonardo Caruso (Proveniente dal Messina – 1999) (18/-10 + 4/-1 nel Picerno)

Sabino Pellecchia (Proveniente dall’Avellino – 2003) (*/-*)



DIFENSORI

Edoardo Bianchi (Proveniente dalla Viterbese – 1999) (20/0)

Davide Manarelli (Proveniente dal Sassuolo – 2002) (17/1 nella Primavera)

Michele Murolo (Proveniente dalla Carrarese – 1983) (21/2)

Francesco Perlingieri (Proveniente dal Benevento – 2002) (10/2 nella Primavera)

Marzio Pica (Proveniente dalla Lazio – 2002) (21/0 nella Primavera)

Edoardo Sbampato (Confermato – 1998) (25/1)

Edoardo Scanagatta (Proveniente dall’Atalanta – 2002) (17/0 nella Primavera)

Raffaele Schiavi (Proveniente dal Cosenza – 1986) (6/0)

Marco Schiavino (Confermato – 1993) (33/2)



CENTROCAMPISTI

Carmine Cretella (Proveniente dal Messina – 2002) (33/3)

Marco Firenze (Proveniente dal Padova – 1993) (15/3 + 10/1 nel Novara)

Fernando Tissone (Proveniente dal Taranto – 1986) (24/1)

Giorgio Viti (Proveniente dal Rimini – 1999) (22/0)

Leandro Vitiello (Proveniente dalla Vibonese – 1985) (15/0)

Giovanni Volpicelli (Confermato – 1999) (9/0 + 0/0 nella Juve Stabia)

Matteo Zanini (Confermato – 1994) (15/0 + 0/0 nella Reggiana)

Antonio Zito (Proveniente dal Picerno – 1986) (15/2)



ATTACCANTI

Luigi Castaldo (Proveniente dalla Casertana – 1982) (17/4)

Agostino Del Regno (Proveniente dalla Salernitana – 2001) (9/1 nella Primavera)

Abou Diop (Confermato – 1993) (30/10)

Giuseppe Guadagni (Confermato – 2001) (29/5)

Carmine Iannone (Proveniente dalla Salernitana – 2001) (17/12 nella Primavera + 0/0 nel Foggia)

Federico Piovaccari (Proveniente dal Cordoba – 1984) (17/4)

Christian Sussi (Proveniente dall’Arezzo – 2001) (19/0)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Aly Nader (D) (Proveniente dall’Arezzo e poi svincolato – 2000) (0/0)

Antonio Fois (C) (Proveniente dalla Nocerina e poi ceduto al Gelbison – 2002) (0/0)



Arrivi: L.Caruso (por, 99, Messina); S.Pellecchia (por, 03, Avellino); E.Bianchi (dif, 99, Viterbese); D.Manarelli (dif, 02, Sassuolo); M.Murolo (dif, 83, Carrarese); A.Nader (dif, 00, Arezzo); F.Perlingieri (dif, 02, Benevento); M.Pica (dif, 02, Lazio); E.Scanagatta (dif, 02, Atalanta); R.Schiavi (dif, 86, Cosenza); C.Cretella (cen, 02, Messina); M.Firenze (cen, 93, Padova); A.Fois (cen, 02, Nocerina); F.Tissone (cen, 86, Taranto); G.Viti (cen, 99, Rimini); L.Vitiello (cen, 85, Vibonese); A.Zito (cen, 86, Picerno); L.Castaldo (att, 82, Casertana); C.Sussi (att, 01, Arezzo)

Partenze: N.Bovenzi (por, 02, Casertana); M.Campani (por, 00, Vis Pesaro); F.Cernuto (dif, 92); E.Cigagna (dif, 99, Vibonese); A.Curci (dif, 01 Pisa); G.Esposito (dif, 01, Cynthialbalonga); R.Perazzolo (dif, 00, Pisa); C.Sirignano (dif, 85, Lamezia); T.Squillace (dif, 89); S.Antezza (cen, 96, Fano); A.Bonavolontà (cen, 00, Fidelis Andria); F.Bramati (cen, 93, Fc Messina); G.Carotenuto (cen, 98); D.Gaeta (cen, 99, Fidelis Andria); S.Mattia (cen, 96); D.Onescu (cen, 93, Dolomiti); E.Mendicino (att, 90, Sambenedettese); S.Raffini (att, 96, Carpi); F.Scarpa (att, 79, Angri)