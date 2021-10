Tutto sull'avversario del Foggia: il Monopoli

Serie C Girone C

Tre derby di fila in sette giorni per stabilire definitivamente di che pasta è fatto il Foggia di Zeman. E l’occasione immediata per riscattare la brutta sconfitta rimediata a Palermo domenica scorsa. I rossoneri saranno chiamati a offrire davanti al proprio pubblico una prova d’orgoglio domenica alle 14:30 contro il Monopoli.

L’avversario dei rossoneri proviene da un periodo di crisi: tre sconfitte nelle ultime quattro gare di cui due consecutive e, più in generale, un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque di campionato. I biancoverdi, che hanno affidato la panchina in estate ad Alberto Colombo, nella passata stagione al Virtus Francavilla, erano però partiti decisamente bene con tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate di campionato.

La rosa monopolitana ha visto non pochi cambiamenti in sede di mercato estivo. Confermata l’ossatura base costituita da Arena (ex Foggia, ndr), Bizzotto, Mercadante, Riggio e Tazzer in difesa; Guiebre, Piccinni, Vassallo e Viteritti (altro ex rossonero, ndr) a centrocampo, nonché Starita in attacco, sono arrivati, tra gli altri: Baraye dall’Avellino, De Santis dal Modena e, recentemente, l’ex Cremonese Fornasier in difesa; Bussaglia dal Livorno, Hamlili dal Gubbio e l’ex di turno Morrone (in prestito dalla Lazio, ndr) a centrocampo; gli esperti Grandolfo dal Legnano e Nocciolini dal Renate in attacco.

Bomber dei baresi è Starita con 6 gol già messi a segno. Seguono con una marcatura ciascuno capitan Piccinni, Arena, Mercadante (su rigore, ndr), Viteritti e Grandolfo. La coppia Starita-Grandolfo è andata a segno anche in Coppa Italia di Serie C. Il primo su rigore contro il Potenza, gara poi vinta ai rigori dai monopolitani. Il secondo contro il Palermo, che però ha passato il turno in forza del 2-1 finale.

Mister Colombo dovrebbe schierare la propria formazione allo Zaccheria con il 3-5-2. Davanti al portiere Loria dovrebbero agire Mercadante, Arena e Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo e Guiebre a centrocampo; Starita e D’Agostino o Grandolfo in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Di seguito l’attuale rosa del Monopoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

MONOPOLI – Allenatore: Alberto Colombo

PORTIERI

Damiano Campisi (Proveniente dalla Salernitana – 2003) (14/-34 nella Primavera)

Mattia Guido (Proveniente dal Casarano – 2001) (19/-18)

Leonardo Loria (Proveniente dal Pisa – 1999) (1/-2)



DIFENSORI

Matteo Arena (Confermato – 1999) (13/1)

Joel Baraye (Proveniente dall’Avellino – 1997) (10/0 + 1/0 nella Salernitana + 2/0 nel Padova)

Nicola Bizzotto (Confermato – 1990) (18/0 + 5/0 nel Vicenza)

Ivan De Santis (Proveniente dal Modena – 1997) (5/0 + 1/0 nel Virtus Entella)

Michele Fornasier (Proveniente dalla Cremonese – 1993) (1/0)

Mario Mercadante (Confermato – 1995) (27/3)

Mattia Novella (Proveniente dalla Lazio – 2001) (25/2 nella Primavera)

Cristian Riggio (Confermato – 1996) (15/0 + 1/0 nel Catanzaro)

Flavio Romano (Proveniente dal Napoli – 2002) (19/1 nella Primavera)

Massimo Tazzer (Confermato – 1999) (22/0)



CENTROCAMPISTI

Andrea Bussaglia (Proveniente dal Livorno – 1997) (22/4)

Abdoul Guiebre (Confermato – 1997) (28/2)

Zaccaria Hamlili (Proveniente dal Gubbio – 1991) (15/0 + 2/0 nel Bari)

Christian Langella (Proveniente dal Renate – 2000) (0/0)

Biagio Morrone (Proveniente dal Foggia – 2000) (19/0)

Christian Nina (Confermato – 2001) (4/0)

Marco Piccinni (Confermato – 1987) (32/1)

Francesco Vassallo (Confermato – 1993) (27/0)

Orlando Viteritti (Confermato – 1994) (15/1 + 15/1 nel Potenza)



ATTACCANTI

Gennaro Borrelli (Proveniente dalla Juve Stabia – 2000) (17/4 + 2/0 nel Cosenza)

Mattia D’Agostino (Proveniente dall’Ascoli – 2000) (21/2 nella Primavera + 2/0 nell’Olbia)

Francesco Grandolfo (Proveniente dal Legnago – 1992) (38/8)

Andrea Milani (Proveniente dalla Fiorentina – 2002) (24/1 nella Primavera)

Manuel Nocciolini (Proveniente dal Renate – 1989) (17/1 + 21/3 nella Sambenedettese)

Ernesto Starita (Confermato – 1996) (31/7)



ALTRI GIOCATORI

Michele Currarino (A) (Confermato e poi ceduto al Fiorenzuola – 1992) (0/0)

Andrea De Paoli (A) (Confermato e poi ceduto all’Ascoli – 1999) (0/0)



Arrivi: D.Campisi (por, 03, Salernitana); M.Guido (por, 01, Casarano); L.Loria (por, 99, Pisa); J.Baraye (dif, 97, Avellino); I.De Santis (dif, 97, Modena); M.Fornasier (dif, 93, Cremonese); M.Novella (dif, 01, Lazio); F.Romano (dif, 02, Napoli); A.Bussaglia (cen, 97, Livorno); Z.Hamlili (cen, 91, Gubbio); C.Langella (cen, 00, Renate); B.Morrone (cen, 00, Foggia); G.Borrelli (att, 00, Juve Stabia); M.D’Agostino (att, 00, Ascoli); F.Grandolfo (att, 92, Legnago); A.Milani (att, 02, Fiorentina); M.Nocciolini (att, 89, Renate)

Partenze: P.Menegatti (por, 92); G.Satalino (por, 99, Sassuolo); R.Taliento (por, 99); M.Liviero (dif, 93, Imolese); M.Nicoletti (dif, 98, Foggia); L.Vignati (dif, 00); E.Zambataro (dif, 98, Lecco); G.Alba (cen, 01, Seregno); S.Isacco (cen, 00, Sambenedettese); A.Iuliano (cen, 91,); L.Paolucci (cen, 96, Union Saint Gilloise); R.Steau (cen, 01, Gaz Metan Medias); C.Bunino (att, 96, Pro Vercelli); M.Currarino (att, 92, Fiorenzuola); A.De Paoli (att, 99, Ascoli); E.Soleri (att, 97, Palermo)