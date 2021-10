Tutto sull'avversario del Foggia: il Messina

Rossoneri e peloritani tornano ad affrontarsi allo Zaccheria a quindici giorni di distanza dal match di Coppa Italia di C. Ex di turno Balde e Milinkovic

A distanza di quindici giorni, Foggia e Messina tornano ad affrontarsi allo Zaccheria. Stavolta in campionato, con il vantaggio che le due squadre hanno già avuto modo di conoscersi in una contesa terminata 2-0 per i foggiani grazie alle reti messe a segno da Curcio e Di Grazia che hanno regolato i peloritani scesi in campo, sostanzialmente, con le seconde linee.

Il Maestro Zeman affronterà di nuovo il suo passato. Il boemo è stato allenatore del Messina in Serie B edizione 88/89, prima di far ritorno a Foggia nell’estate 89 per dar vita a Zemanlandia. Ottavo posto in cadetteria per i siciliani che, in quella stagione, consacrarono Totò Schillaci capocannoniere del torneo con 23 reti, biglietto da visita per la Juve e antipasto del suo massimo splendore arrivato nelle “Notti Magiche” di Italia 90. In quel Messina c’erano anche elementi che, nelle stagioni successive, avrebbero fatto parte di Zemanlandia come Gualtiero Grandini, Mauro Picasso e Paolo Mandelli.

Trent’anni dopo, l’Acr Messina è fresca vincitrice del girone siciliano di Serie D dopo un testa a testa con l’altra squadra della città, l’Fc Messina. Riconquistata la C, i giallorossi hanno totalmente rivoluzionato il proprio organico da mettere a disposizione di Salvatore Sullo, giunto in riva allo Stretto per sostituire sulla panchina l’ex Foggia Raffaele Novelli.

Ben 24 volti nuovi, un numero ragguardevole di stranieri e under e qualche elemento di categoria. Due gli ex Foggia presenti in rosa quali l’attaccante Baldé e l’esterno offensivo Milinkovic (per lui un ritorno al Messina, ndr). Tra i volti nuovi anche quelli di capitan Carillo dalla Casertana (accostato al Foggia in estate, ndr) e Sarzi Puttini in difesa dal Bari; Damian dalla Ternana, Fazzi dalla Sambendettese, Matese dalla Casertana e Simonetti dalla Pistoiese a centrocampo. In attacco l’ex Pescara Vukusic a dare esperienza ad un reparto dove non emergono “nomi”.

Obiettivo salvezza per i messinesi che hanno fin qui raccolto cinque punti frutto di una sola vittoria in casa contro il Francavilla e due pareggi a Pagani, dove il Messina conduceva per 4-1 salvo poi farsi rimontare incredibilmente dai campani (finale 4-4, ndr) e contro il Palermo in casa. Tre le sconfitte subite nelle ultime quattro giornate di cui due consecutive contro il Bari tra le mura amiche mercoledì e a Picerno domenica scorsa. In gol, finora, due volte a testa Adorante e Baldè, di cui una su calcio di rigore; una rete ciascuno per Russo, Morelli e Simonetti, tutti e tre andati a segno all’esordio di Pagani. Simonetti e Adorante, assieme a Damian, sono andati inoltre in gol nella vittoriosa trasferta di Coppa Italia di Serie C a Castellammare di Stabia. Ci ha poi pensato il Foggia a eliminare dalla corsa i giallorossi.

Mister Sullo dovrebbe schierare la propria formazione con il 4-4-2. Davanti al portiere Lewandowski la linea difensiva composta da Morelli, Carillo, Celic o Fantoni e Sarzi Puttini; a centrocampo Simonetti, Fofana, Damian e Catania. In attacco due posti per quattro opzioni: Adorante e Vukusic garantirebbero più fisicità mentre gli ex Baldé e Milinkovic maggiore corsa e qualità. Ovviamente potrà esserci anche un mix tra le due opzioni.

Arbitro dell’incontro sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino. Calcio d’inizio domenica alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa del Messina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).



MESSINA – Allenatore: Salvatore Sullo

PORTIERI

Antonino Fusco (Proveniente dal Gladiator – 2000) (30/-38)

Michal Lewandowski (Proveniente dal Teramo – 1996) (36/-34)

DIFENSORI

Luigi Carillo (Proveniente dalla Casertana – 1996) (33/6)

Maks Celic (Proveniente dal Varazdin – 1996) (14/0 + 4/1 nel Lviv)

Nicholas Fantoni (Proveniente dal Vicenza – 2002) (18/0 nella Primavera)

Tiago Goncalves (Proveniente dal Real Valladolid B – 2000) (0/0)

Bozo Mikulic (Proveniente dall’Hajduk Spalato II - 1997) (13/0)

Gabriele Morelli (Proveniente dal Sudtirol – 1996) (13/1 + 12/1 nel Livorno)

Genny Rondinella (Proveniente dalla Pistoiese – 2001) (9/0)

Daniele Sarzi Puttini (Proveniente dal Bari – 1996) (11/0 + 5/0 nell’Ascoli)

CENTROCAMPISTI

Filippo Damian (Proveniente dalla Ternana – 1996) (28/2)

Nicolò Fazzi (Proveniente dalla Sambenedettese – 1995) (18/1 + 9/0 nel Padova)

Lamine Fofana (Proveniente dal Carpi – 1998) (35/0)

Amara Konate (Proveniente dal Perugia – 1999) (2/0)

Iulius Marginean (Proveniente dal Sassuolo – 2001) (28/7 nella Primavera)

Mattia Matese (Proveniente dalla Casertana – 2001) (30/0)

David Milinkovic (Proveniente dal Vancouver – 1994) (*/*)

Lorenzo Simonetti (Proveniente dalla Pistoiese – 1996) (29/0)

ATTACCANTI

Andrea Adorante (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2000) (17/1 + 1/0 nel Parma)

Ibourahima Baldé (Proveniente dal Foggia – 1999) (24/1)

Tommaso Busatto (Proveniente dal Vicenza – 2002) (21/11 nella Primavera)

Lorenzo Catania (Proveniente dall’Accademia Pavese – 1999) (*/*)

Gianmarco Distefano (Proveniente dal Paternò – 2000) (28/3)

Raffaele Russo (Proveniente dal Grosseto – 1999) (27/0)

Ante Vukusic (Proveniente dal Fscb – 1991) (5/0 + 7/0 nell’Olimpia Lubiana)

Arrivi: A.Fusco (por, 00, Gladiator); M.Lewandowski (por, 96, Teramo); L.Carillo (dif, 96, Casertana); M.Celic (dif, 96, Varazdin); N.Fantoni (dif, 02, Vicenza); T.Goncalves (dif, 00, Real Valladolid B); B.Mikulic (dif, 97, Hajduk Spalato II); G.Morelli (dif, 96, Sudtirol); G.Rondinella (dif, 01, Pistoiese); D.Sarzi Puttini (dif, 96, Bari); F.Damian (cen, 96, Ternana); N.Fazzi (cen, 95, Sambenedettese); L.Fofana (cen, 98, Carpi); A.Konate (cen, 99, Perugia); I.Marginean (cen, 01, Sassuolo); M.Matese (cen, 01, Casertana); D.Milinkovic (cen, 94, Vancouver); L.Simonetti (cen, 96, Pistoiese); A.Adorante (att, 00, Virtus Francavilla); I.Balde (att, 99, Foggia); T.Busatto (att, 02, Vicenza); G.Distefano (att, 00, Paternò); R.Russo (att, 99, Grosseto); A.Vukusic (att, 91, Fcsb)

Partenze: L.Caruso (por, 99, Paganese); A.Lai (por, 00); M.Bellopede (dif, 99); A.Boskovic (dif, 96, Chions); B.Cascione (dif, 00); P.Giofrè (dif, 01, Turris); A.Izzo (dif, 02, Portici); P.Lomasto (dif, 90, Arezzo); S.Sabatino (dif, 88, Fidelis Andria); D.Aliperta (cen, 90, Arezzo); C.Cretella (cen, 02, Paganese); C.Crisci (cen, 02, Bisceglie); A.Cristiani (cen, 89, Acireale); N.Garofalo (cen, 01, Nissa); G.Lavrendi (cen, 86): L.Mazzone (cen, 01); G.Polichetti (cen, 02, Francavilla); Y.Saindou (cen, 01); R.Vacca (cen, 91, Casertana); S.Addessi (att, 95); P.Arcidiacono (att, 88, Giarre); M.Bollino (att, 94, Audace Cerignola); E.Cunzi (att, 84, Santa Maria Cilento); C.Foggia (att, 91, Arezzo); S.Manfrellotti (att, 94, Portici); F.Oggiano (att, 87, Gelbison)