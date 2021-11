Tutto sull'avversario del Foggia: il Campobasso

Seconda trasferta di fila per il Foggia di Zeman, chiamato a bissare il successo di domenica scorsa a Catania e a macinare punti per restare nella scia delle prime della classe, in attesa di recuperare, chissà, i quattro punti di penalizzazione comminati una decina di giorni fa alla società rossonera.

I dauni tornano in Molise dopo vent’anni dall’ultima sfida contro i “lupi” rossoblù. Segno tangibile di quanta fatica abbia fatto il Campobasso, negli anni, a riemergere dall’inferno delle categorie minori, o peggio dilettantistiche. I molisani, infatti, hanno disputato l’ultimo campionato della loro storia nell’allora C1 addirittura nella stagione 88/89. Da quel momento in poi quattro fallimenti (1990, 1996, 2003 e 2013, ndr) e tanta Serie D, C2, Eccellenza e Promozione. Decisamente lontani i tempi della Serie B, cinque stagioni di fila dal 1982 al 1987.

Ottenuta la promozione all’esito dell’ultimo torneo di Serie D, il Campobasso si è presentato ai nastri di partenza del campionato di Serie C con una rosa pressoché invariata e con la conferma in panchina di Mirko Cudini. Pochi innesti per una squadra composta, in larga parte, da esordienti nella terza serie del calcio italiano. Tra i volti nuovi quelli di Magri in difesa dal Matelica, Di Francesco dal Teramo, Emmausso dal Lecco e Parigi dalla Vibonese in attacco.

Il Campobasso ha finora raccolto 16 punti in classifica frutto di quattro vittorie ed altrettanti pareggi. Sono 6 le sconfitte subite per un totale di 20 gol fatti (uno in meno del Foggia, ndr) e ben 27 subiti, che fanno della difesa molisana la peggiore del torneo. Al “Nuovo Romagnoli” i rossoblù hanno finora vinto una sola volta, pareggiato due incontri e perso in tre occasioni per un totale di nove gol fatti e dodici subiti. Un cammino sostanzialmente in linea con l’obiettivo salvezza anche se, da un mese a questa parte, i “lupi” non riescono a vincere e sono reduci da due pareggi e due sconfitte con ben otto gol incassati nelle sole ultime due apparizioni in campionato. Cannoniere della squadra è l’attaccante Rossetti con sette reti. Seguono il centrocampista Tenkorang e l’attaccante Di Francesco con tre centri ciascuno. Un gol a testa per i centrocampisti Bontà e Candellori, nonché per gli attaccanti Emmausso, Liguori e Vitali. In Coppa Italia di Serie C, molisani eliminati al primo turno dal Grosseto col risultato di 2-1 (a segno Vitali per i rossoblù, ndr).

Mister Cudini, che non potrà contare su capitan Bontà squalificato, dovrebbe schierare la propria formazione con il 4-3-3. Davanti al portiere Raccichini dovrebbero agire Fabriani, Menna o Magri, Dalmazzi e Vanzan in difesa. A centrocampo spazio a Candellori, Ladu e Tenkorang. Tridente d’attacco composto da Liguori, Rossetti e Di Francesco.

Arbitro dell’incontro sarà Claudio Panettella di Gallarate. Calcio d’inizio domenica alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa del Campobasso. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

CAMPOBASSO – Allenatore: Mirko Cudini

PORTIERI

Matteo Raccichini (Confermato – 2000) (24/-14)

Emanuele Zamarion (Proveniente dal Gubbio – 2000) (21/-25)



DIFENSORI

Alessandro Dalmazzi (Confermato – 1994) (31/2)

Cristian Fabriani (Confermato – 2001) (29/0)

Kevin Magri (Proveniente dal Matelica – 1995) (29/1)

Antonio Martino (Confermato – 2001) (17/0)

Damiano Menna (Confermato – 1995) (31/0)

Federico Pace (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1999) (31/2)

Luca Sbardella (Confermato – 1993) (18/0)

Nicola Vanzan (Confermato – 1999) (33/0)



CENTROCAMPISTI

Francesco Bontà (Confermato – 1993) (30/8)

Kevin Candellori (Confermato – 1996) (33/7)

Francesco Giunta (Proveniente dal Lavello – 1999) (26/2)

Pietro Ladu (Confermato – 1995) (20/1 + 8/0 nella Torres)

Federico Nacci (Proveniente dal Portici – 1998) (18/0)

Angelo Persia (Confermato – 1998) (*/* + */* nella Fermana)

Joshua Tenkorang (Confermato – 2000) (27/3)



ATTACCANTI

Giuseppe De Biase (Confermato – 2002) (3/0)

Davide Di Francesco (Proveniente dal Teramo – 2001) (22/2)

Michele Emmausso (Proveniente dal Lecco – 1997) (7/0 + 8/0 nel Catania)

Michael Liguori (Proveniente dalla Recanatese – 1999) (31/12)

Giacomo Parigi (Proveniente dalla Vibonese – 1996) (31/3)

Mattia Rossetti (Confermato – 1996) (17/5 + 10/1 nell’Acireale)

Pablo Vitali (Confermato – 2002) (24/6)

Arrivi: S.Coco (por, 03, Pro Sesto); E.Zamarion (por, 00, Gubbio); K.Magri (dif, 95, Matelica); F.Pace (dif, 99, Cynthialbalonga); F.Giunta (cen, 99, Lavello); F.Nacci (cen, 98, Portici); D.Di Francesco (att, 01, Teramo); M.Emmausso (att, 97, Lecco); M.Liguori (att, 99, Recanatese); G.Parigi (att, 96, Vibonese)

Partenze: A.Oliva (por, 00, Castelfidardo); D.Piga (por, 02, Rotonda); A.Capuozzo (dif, 01, Brindisi); L.Brenci (cen, 94, Pianese); S.Di Maio (cen, 01, Gambatesa); S.Caricati (att, 02); P.Cogliati (att, 92, Sangiuliano); S.Di Domenicantonio (att, 97, San Giorgio); V.Esposito (att, 88, Fano); D.Fruscella (att, 03); A.Zammarchi (att, 00, Tolentino)