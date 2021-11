Tutto sull'avversario del Cerignola: Virtus Matino

Impegno apparentemente facile per l’Audace Cerignola che farà visita al Virtus Matino, neopromosso dall’Eccellenza, penultimo in classifica, reduce da quattro sconfitte di fila e con l’attacco peggiore del girone assieme a quello del Brindisi, fanalino di coda, con appena sette gol messi a segno. Quindici le reti finora subite dalla squadra allenata da Giuseppe Branà, confermato dopo la promozione alla guida di una pattuglia che conta ben nove argentini, in larga parte confermati rispetto alla passata stagione. I salentini non hanno mai vinto in casa e hanno pareggiato due incontri. Quattro le sconfitte subite per un totale di appena due gol fatti e ben nove subiti. L’anemica classifica marcatori provvisoria della squadra conta due gol a testa messi a segno dai difensori argentini Giambuzzi e Salto e tre dall’attaccante under Ancora. Fuori al primo turno in Coppa Italia di Serie D dove il Matino è stato eliminato dal Brindisi col risultato di 2-1.

Mister Branà dovrebbe schierare la sua formazione con il 4-3-3. Convertini tra i pali, Cavalieri o Giambuzzi, Salto, Nasif o Michelli e Taveri in difesa; Graziano, Marin e Grandis o Tarantino a centrocampo; Rubial, Ancora e Inguscio o Pozzessere in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Simone Nuzzo di Seregno. Calcio d’inizio alle 14:30

Di seguito l’attuale rosa del Virtus Matino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla dodicesima giornata.

VIRTUS MATINO – Allenatore: Giuseppe Branà

PORTIERI

Giuseppe Convertini (Proveniente dall’Ostuni – 2000) (9/-11)

Justin D’Ippolito (Proveniente dal Chiasso – 1998) (3/-4)



DIFENSORI

Davide Cavalieri (Confermato – 2000) (11/0)

Simone D’Amicis (Confermato – 2002) (1/0)

Esteban Giambuzzi (Confermato – 1989) (7/2)

Facundo Graziano (Confermato – 1992) (12/0)

Ezequiel Michelli (Proveniente dal Benicarlò – 1991) (9/0)

Facundo Nasif (Proveniente dal Torrenovese – 1987) (3/0)

Jean Nkoy (Proveniente dal * - 2002) (1/0)

Damian Salto (Confermato – 1992) (11/2)



CENTROCAMPISTI

Alberto Calò (Proveniente dal Racale – 2001) (6/0)

Giulio Fina (Confermato – 2002) (3/0)

Tomas Grandis (Proveniente dal Mazara – 1995) (11/0)

Nicolas Marin (Confermato – 1991) (12/0)

Andrea Marulli (Confermato – 2001) (1/0)

Pasquale Monopoli (Proveniente dal Sava – 1998) (4/0)

Andrea Poletì (Confermato – 2003) (0/0)

Gabriel Tarantino (Proveniente dal Francavilla – 2001) (11/0)

Manuel Taveri (Proveniente dal Latte Dolce – 2002) (3/0 + 1/0 nel Latte Dolce)



ATTACCANTI

Gabriele Alemanni (Confermato – 1997) (8/0)

Francesco Ancora (Proveniente dal Lecce – 2003) (12/3)

Alessandro Inguscio (Proveniente dal Lecce – 2003) (9/0)

Gianluca Pozzessere (Proveniente dal Torino – 2003) (8/0)

Franco Rubial (Confermato – 1991) (12/0)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Gabriele Gallo (A) (Proveniente dal Lecce e poi ceduto al Nardò – 2001) (3/0)

Santiago Torres (A) (Proveniente dal Rotonda e poi ceduto al Leonzio – 1998) (4/1)