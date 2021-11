Tutto sull'avversario del Cerignola: la Nocerina

L’Audace Cerignola a caccia di conferme in casa della Nocerina di mister Giovanni Cavallaro e di Fabio Mazzeo (entrambi ex attaccanti del Foggia, ndr). Uno scontro diretto con lo sguardo rivolto alla vetta della classifica per due compagini appaiate a 18 punti e che occupano attualmente le ultime due caselle utili della zona play-off. I cerignolani arrivano all’appuntamento del “San Francesco” forti della vittoria di domenica scorsa contro il Lavello al “Monterisi” (reti di Longo e Mincica per l’Audace. Vitofrancesco a segno per i lucani, ndr). Mister Michele Pazienza, invece, con maggiore tranquillità dopo che patron Danilo Quarto lo ha “blindato” all’esito di un periodo avaro di vittorie. Il pareggio di Caserta acciuffato in “zona Cesarini” e quello casalingo contro il Nardò con i salentini in rete a una manciata di minuti dal fischio finale, avevano fatto ipotizzare una messa in discussione del tecnico sanseverese al quale, da inizio stagione, è chiesto di vincere il girone H di Serie D, in considerazione dell’organico messogli a disposizione in estate.

L’avversario è sicuramente ostico: la Nocerina, tra le mura amiche, non conosce mezze misure. Quattro vittorie e una sconfitta per un totale di dieci reti realizzate sulle undici totali finora messe a segno e cinque subite sulle 6 totali incassate nelle prime dieci giornate di campionato. Nel complesso, dunque, i “molossi” hanno vinto cinque gare, pareggiato in tre circostanze e perso due gare. Cannoniere della squadra è l’attaccante Talamo con tre centri. Seguono altri due attaccanti quali Dammacco e Palmieri con due marcature a testa così come due sono stati i gol messi a segno dal centrocampista Esposito. Una rete a testa per il difensore Bruno e l’attaccante Simonetti, passato al Formia. In Coppa Italia Nocerina eliminata al primo turno dal Sorrento con il più classico dei risultati.

Il mercato estivo della Nocerina ha visto molte conferme tra cui quelle degli esperti Donida e Garofalo in difesa; Cuomo, Donnarumma, Esposito e Vecchione a centrocampo; Dammacco e Talamo in attacco. A questi si sono aggiunti, tra gli altri, i portieri Pitarresi (ex Primavera del Foggia, ndr) dal Casarano e Al-Tumi dall’Arzachena; i difensori Bruno dal Gelbison e Cason dal Fano; l’esperto mediano Bovo dalla Juve Stabia e lo “stagionato” Mazzeo dal Potenza in attacco ad inizio campionato.

In vista della trasferta in Campania, l’allenatore dei gialloblu dichiara: «ci arriviamo con entusiasmo, considerati i nostri ultimi risultati positivi e per come sono maturati. La gara di domani sarà indubbiamente impegnativa da affrontare ma anche avvincente contro un avversario blasonato. Un test probante che ci darà indicazioni importanti, specie in virtù del fatto che stiamo bene sia sotto il piano fisico che sotto l’aspetto psicologico. Dobbiamo essere attenti perché la Nocerina ha individualità capaci di cambiare il corso della gara in qualsiasi momento e dobbiamo presentarci in campo con un atteggiamento propositivo, come sempre ci prefiggiamo di fare. Desideriamo regalare il massimo della soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguiranno al “San Francesco” in gran numero e la loro presenza ci darà sicuramente una motivazione in più per far bene e sfoderare un’ottima prestazione».

Mister Giovanni Cavallaro dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-5-2. Davanti a Pitarresi dovrebbero agire capitan Garofalo, Bruno e Cason. A centrocampo Donida, Cuomo, Bovo, Vecchione ed Esposito. Dammacco e Talamo o Mazzeo in attacco.

Ultimo precedente tra le due squadre, quello di Coppa Italia di categoria edizione 2017/2018. I rossoneri persero 5-3 ai calci di rigore.

Arbitro dell’incontro sarà Mauro Gangi di Enna. Calcio d’inizio domani alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa della Nocerina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

NOCERINA – Allenatore: Giovanni Cavallaro

PORTIERI

Rashed Al-Tumi (Proveniente dall’Arzachena – 2000) (6/-13)

Luciano Pitarresi (Proveniente dal Casarano – 2001) (15/-19)



DIFENSORI

Francesco Bruno (Proveniente dal Gelbison – 1990) (17/0 + 7/0 nel Lavello)

Stefano Cason (Proveniente dal Fano – 1995) (16/0 + 17/1 nel Matelica)

Nicolò Donida (Confermato – 1992) (31/0)

Agostino Garofalo (Confermato – 1984) (24/0)

Mattia Menichino (Proveniente dall’Avellino – 2002) (*/*)

Sergio Saporito (Confermato – 2001) (11/0)



CENTROCAMPISTI

Marco Barone (Cresciuto nella società – 2004) (0/0)

Andrea Bovo (Proveniente dalla Juve Stabia – 1986) (19/0)

Manuel Chietti (Proveniente dallo Spezia – 2003) (12/0 nella Primavera)

Emmanuel Cuomo (Confermato – 2002) (20/1)

Alessio Donnarumma (Confermato – 1998) (29/1)

Eduardo Esposito (Confermato – 2003) (17/0)

Salvatore Gallo (Proveniente dal Glacis United – 2001) (10/3)

Costantino Pietroluongo (Proveniente dal Benevento – 2002) (10/2)

Claudio Sellitti (Confermato – 2004) (1/0)

Pierfrancesco Vecchione (Confermato – 1999) (33/1)



ATTACCANTI

Gaetano Dammacco (Confermato – 1998) (33/10)

Raffaele De Martino (Cresciuto nella società – 2003) (0/0)

Gaetano Mancino (Proveniente dalla Vibonese – 2001) (2/0)

Fabio Mazzeo (Proveniente dal Potenza – 1983) (2/0 nel 2021/2022)

Ciro Palmieri (Proveniente dalla Fermana – 2000) (22/0)

Nicola Talamo (Confermato – 1996) (19/5)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Francesco Rizzo (D) (Confermato e poi ceduto al Sorrento – 1998) (5/0)

Antonio Strazzullo (C) (Proveniente dal Benevento e poi ceduto a San Giorgio – 2003) (0/0)

Felice Simonetti (A) (Proveniente dall’Afragolese e poi ceduto al Formia – 1994) (6/1)

Arrivi: R.Al-Tumi (por, 00, Arzachena); L.Pitarresi (por, 01, Casarano); F.Bruno (dif, 90, Gelbison); S.Cason (dif, 95, Fano); M.Menichino (dif, 02, Avellino); A.Bovo (cen, 86, Juve Stabia); M.Chietti (cen, 03, Spezia); S.Gallo (cen, 01, Glacis United); C.Pietroluongo (cen, 02, Benevento); G.Mancino (att, 01, Vibonese); F.Mazzeo (att, 83, Potenza); C.Palmieri (att, 00, Fermana)

Partenze: P.Castaldo (por, 00, Arzachena); G.Volzone (por, 00, Sorrento); A.Impagliazzo (dif, 92, Ischia); S.Morero (dif, 82, fine carriera); A.Fois (cen, 02, Paganese); P.Kasteris (cen, 01, Cavese); P.Martinelli (cen, 00, Cervinara); F.Petito (cen, 02, Gladiator); A.Diakite (att, 93, Torres); F.El Bakhtauoi (att, 92, Hamrun Spartans); U.Improta (att, 84, fine carriera); V.Pisani (att, 01, Portici); S.Sorgente (att, 99, Afragolese); A.Totaro (att, 00, Amalfi)