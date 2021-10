Tutto sull'avversario del Cerignola: l'Altamura

Sfida apparentemente facile per il Cerignola, chiamato a riscattare la prima sconfitta stagionale rimediata a Casarano nel turno infrasettimanale di Serie D girone H. Apparentemente perché il Team Altamura, malgrado un solo punto in classifica e con tre sconfitte in quattro gare sul groppone, ha un organico decisamente in grado, sulla carta, di occupare le posizioni di alta classifica e non certo il terzultimo posto.

In panchina è arrivato in estate Luigi Pezzella, ex calciatore del Foggia, e la rosa a sua disposizione, come detto, può contare su elementi di categoria: da Mattera arrivato dal Casarano a Sales giunto dal Catania in difesa; da Monaco a centrocampo dalla Fidelis Andria fino agli attaccanti Kabine dall’Adriese e Zerbo dal Derthona.

Eppure l’avvio di stagione è stato tutt’altro che positivo: sconfitta a Nardò per 4-2 alla prima di campionato, sconfitta casalinga alla seconda contro il Gravina in casa di misura (Gravina che era stato battuto, sia pur ai rigori, solo qualche giorno prima in trasferta in Coppa Italia di Serie D, ndr), pareggio con la Casertana e sconfitta casalinga, mercoledì, contro il Lavello per 2-1. A segno per i biancorossi, finora, per due volte Molinaro, attaccante, e una volta a testa Kabine e il centrocampista Baradji.

Mister Pezzella dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-4-3. Davanti al portiere Giuliani, terzetto difensivo composto da Sales, Mattera e uno tra Errico e Romano; a centrocampo Romano o Cancelliere, Baradji, Ziello, Monaco e Barg Moser; in attacco Zerbo e Molinaro con l’ex Foggia Tedesco e Kabine alternative.

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre al “Monterisi”, due pari alla prima di campionato nella passata stagione con doppio vantaggio biancorosso firmato da Lorenzo e Guadalupi su rigore e rimonta gialloblu ad opera di Esposito e Tedesco (ex di turno quest’oggi, ndr). Nel 2018/2019 sonoro 5-2 cerignolano: Palazzo (altro ex di turno di giornata, ndr) per il vantaggio altamurano, pareggio cerignolano di Marotta e nuovo vantaggio biancorosso di Rabbeni prima che l’Audace dilaghi con Nadarevic, Marotta, Foggia e Lattanzio. Infine, nel 2017/2018, vittoria dell’Altamura per 3-2 in rimonta: al doppio vantaggio gialloblu di Longo e Vicedomini, risposero Montemurro, D’Anna e Di Senso.

Arbitro dell’incontro sarà Giuseppe Rispoli di Locri. Calcio d’inizio alle 17.