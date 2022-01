Tutto sull'avversario del Cerignola: il Sorrento

Il Cerignola è Audace. Ringalluzzito dal poker rifilato al Brindisi, il team di Michele Pazienza è chiamato a confermarsi alle 14:30 in casa del Sorrento in quella che, da calendario, sarebbe l’ultima partita del girone di andata. In attesa di recuperare mercoledì contro il San Giorgio, i gialloblu faranno visita ai rossoneri allenati da Renato Cioffi.

I costieri navigano a metà classifica, probabilmente al di sotto delle aspettative rispetto alla rosa a disposizione, a 25 punti frutto di 6 vittorie e sette pareggi. Cinque le sconfitte subite per un totale di appena sedici gol fatti e 22 incassati. Il bilancio casalingo, allo stadio Italia, è di quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta per nove gol messi a segno e appena cinque subiti. In Coppa Italia di categoria fuori al secondo turno ai rigori contro il Gladiator (prossimo avversario del Cerignola agli ottavi) dopo aver eliminato la Nocerina nel primo turno per 2-0.

Classifica marcatori facile da elencare: quattro gol a testa per il centrocampista La Monica e l’attaccante ex Foggia Iadaresta, ceduto al Bitonto; tre centri per il difensore Cacace; due per l’attaccante Gargilo; uno a testa per il difensore Rizzo e il centrocampista Petito, arrivato di recente dal Gladiator. Mercato di riparazione sicuramente vivace per i sorrentini che si sono assicurati elementi di esperienza come Carrotta a centrocampo dal Portici, Tedesco in avanti dal Trapani ma soprattutto un bomber di razza come Ciccio Ripa, arrivato dal Casteluovo Vomano e in procinto di esordire proprio contro i cerignolani.

Arbitro dell’incontro sarà Nicolò Rodigari di Bergamo.

Di seguito l’attuale rosa del Sorrento. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla diciottesima giornata.

SORRENTO – Allenatore: Renato Cioffi

PORTIERI

Ludovico Del Sorbo (Cresciuto nella società – 2004) (3/-7)

Gianluca Volzone (Proveniente dalla Fidelis Andria – 2000) (15/-15)

DIFENSORI

Piersilvio Acampora (Proveniente dall’Audace Cerignola – 1998) (7/0)

Davide Cacace (Confermato – 1987) (14/3)

Luigi Esposito (Confermato – 2000) (3/0)

Vincenzo Manco (Proveniente dall’Oratorio Scampia – 2003) (16/0)

Davide Mansi (Proveniente dalla Pol.Santa Maria – 1996) (16/0)

Francesco Rizzo (Proveniente dalla Nocerina – 1998) (10/1)

Vincenzo Romano (Proveniente dal Formia – 2002) (18/0)

Vittorio Terminiello (Confermato – 1994) (0/0)

CENTROCAMPISTI

Vincenzo Carrotta (Proveniente dal Portici – 1995) (5/0 + 8/1 nel Portici)

Andrea Cassata (Confermato – 1998) (15/0)

Ousmane Diop (Proveniente dal Renato Curi Angolana – 1994) (7/0)

Alessandro Ferraro (Cresciuto nella società – 2003) (3/0)

Giuseppe La Monica (Confermato – 1996) (18/4)

Adriano Mezavilla (Confermato – 1983) (16/0)

Francesco Petito (Proveniente dal Gladiator – 2002) (5/1 + 9/0 nel Gladiator)

Stefano Selvaggio (Proveniente dalla Juve Stabia – 2002) (0/0)

Raffaele Virgilio (Proveniente dal Napoli – 2002) (18/0)

ATTACCANTI

Marcello Di Palma (Proveniente dalla Scafatese – 2002) (*/*)

Alfonso Gargiulo (Confermato – 1994) (16/2)

Catello Marciano (Cresciuto nella società – 2004) (4/0)

Francesco Ripa (Proveniente dal Castelnuovo Vomano – 1985) (12/7 nel Castelnuovo)

Gianmarco Tedesco (Proveniente dal Trapani – 1989) (5/0 + 10/0 nel Trapani)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Bruno Calabrese (D) (Proveniente dal Pennarossa e poi ceduto al Ponsacco – 2001) (2/0)

Daniele Cesarano (D) (Confermato e poi ceduto al San Marzano – 2001) (3/0)

Carmine Pagano (D) (Proveniente dal Francavilla e poi ceduto all’Angri – 1988) (1/0)

Sekou Camara (C) (Proveniente dal Molfetta e poi ceduto al Nola – 2001) (2/0)

Mimmo De Marco (C) (Proveniente dalla Frattese e poi ceduto alla stessa – 1999) (7/0)

Carmine Sannino (C) (Proveniente dal Vico Equense e poi ceduto allo stesso – 2001) (3/0)

Ciro Sicuro (C) (Proveniente dal Cassino e poi ceduto all’Ercolano – 2000) (2/0)

Francesco Guidoni (A) (Proveniente dal Vico Equense e poi ceduto allo stesso – 2002) (3/0)

Pasquale Iadaresta (A) (Proveniente dal Picerno e poi ceduto al Bitonto – 1986) (15/4)

Emanuel Procida (A) (Confermato e poi ceduto al San Giorgio – 1998) (5/0)

Franco Sosa (A) (Proveniente dall’Olympia Agnonese e poi ceduto al Fasano – 1995) (8/0)