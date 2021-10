Tutto sull'avversario del Cerignola: il Nola

Appena dieci giorni fa le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia di Serie D e sempre al "Monterisi". Audace vittorioso per 2-0 grazie ai gol di Palazzo su rigore e Silletti

Alle 18 al “Monterisi” replica di Cerignola-Nola. Stavolta sarà sfida valevole per la terza giornata del campionato del girone H di Serie D. Solo una decina di giorni fa, infatti, l’Audace di Michele Pazienza ha battuto 2-0 i campani tra le mura amiche con le reti di Palazzo su rigore e Silletti. Una pratica liquidata in un quarto d’ora dopo il fischio d’inizio contro un avversario che, tuttavia, era sceso in campo con le seconde linee.

I bianconeri hanno usufruito del ripescaggio in Serie D dopo essere retrocessi in Eccellenza all’esito della passata stagione. In panchina ci è andato Alfonso De Lucia, ex portiere di Livorno e Parma, che ha lasciato la carica di presidente della società per vestire i panni di allenatore. Squadra largamente rivoluzionata con soli sette “superstiti” della passata stagione. Tra i volti nuovi ci sono l’ex Cerignola Cappa tra i pali, l’ex Foggia D’Orsi in difesa assieme all’esperto Sicignano arrivato dal Brindisi e Donnarumma, altro ex Cerignola, proveniente dal Portici; Gaetano, centrocampista in cerca di rilancio dopo un paio di esperienze in Eccellenza; gli attaccanti Figliolia dalla Fidelis Andria e Padulano dal Siena chiamati a riprendere confidenza con il gol.

Il Nola punta alla salvezza e i risultati delle prime apparizioni stagionali sono in linea con quello che è l’obiettivo. Vittoriosi a Bisceglie in Coppa Italia di Serie D, sconfitti a Caserta alla prima di campionato e vincenti domenica scorsa contro il Nardò in casa. Marcatori dei nolani sono finora stati D’Orsi, Figliolia su rigore e D’Angelo. In Coppa, invece, due gol per il centrocampista Ruggiero e uno per la punta D’Angelo.

Mister De Lucia dovrebbe schierare la propria formazione con il 4-2-3-1. Davanti al portiere Cappa dovrebbero agire Angeletti, Donnarumma o Pantano, D’Orsi e De Siena; Caliendo e Ruggiero mediani, D’Angelo, Padulano e Corbisiero alle spalle di Figliolia.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2018/2019 in Serie D. Il Cerignola vinse 2-1 grazie alla doppietta di Ciro Foggia (uno dei due gol su penalty, ndr), intermezzata dal rigore messo a segno da Esposito.

Arbitro dell’incontro sarà Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

NOLA – Allenatore: Alfonso De Lucia

