Tutto sull'avversario del Cerignola: il Nardò

Il Cerignola torna nel proprio fortino del “Monterisi” dopo il pareggio acciuffato al 95’ a Caserta domenica scorsa grazie al gol decisivo di Achik (vantaggio iniziale dei “falchetti” con Favetta, pareggio di bomber Malcore su rigore e nuovo vantaggio rossoblù di Rainone prima del pareggio finale siglato dal marocchino, ndr). Tra le mura amiche, infatti, l’Audace di mister Michele Pazienza è riuscito finora a raccogliere larga parte dei propri punti, sia pur contro avversari non trascendentali. Cosa che potrebbe sembrare anche il Nardò, se non fosse che il cambio in panchina con Pasquale De Candia che ha sostituito Salvatore Ciullo, ha portato alla vittoria di domenica scorsa contro il Lavello in casa. Tre punti d’oro per una squadra che, nelle 6 gare precedenti, aveva perso in ben cinque circostanze e pareggiato una sola volta. Unica vittoria, fino a sette giorni fa, quella all’esordio contro l’Altamura in casa per 4-2. Facile fare due conti e vedere i neretini occupare attualmente la zona play-out con sette punti. Quartultima posizione che sarebbe terzultima senza il Rotonda, capace di annullare otto punti di penalizzazione e stare già a + 6 in classifica. Nove i gol finora messi a segno dai salentini, dodici quelli subiti. Tre sconfitte su tre partite fuori casa. In Coppa Italia Serie D fuori al primo turno contro il Casarano, sia pur ai rigori, dopo il 2-2 dei primi novanta minuti (a segno Mariano e De Giorgi per i granata, ndr). Cannoniere della squadra è Cristaldi con quattro centri. Un gol a testa per Porcaro, Mengoli, Cavaliere e Puntoriere.

La rosa del Nardò, tuttavia, è tutt’altro che da bassifondi della classifica e può contare su elementi di esperienza come Porcaro dal Biancavilla, Mileto dal Castrovillari e l’ex di turno Alfarano dal Gravina in difesa, Van Ransbeek dall’Albalonga a centrocampo, Cristaldi dalla Torres e Puntoriere dal Castrovillari in attacco. Volti nuovi che, assieme ad altri, si sono andati ad aggiungere ad un gruppetto di confermati della passata stagione tra i quali emergono De Giorgi in difesa, Cancelli, Mengoli e Valzano a centrocampo.

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre, tre vittorie e un pareggio “a occhiali” tra le due squadre in terra cerignolana. 4-1 nella passata stagione con reti gialloblu di De Cristofaro, Malcore, Russo e Loiodice (Politi per i granata, ndr). Due a uno nella stagione 2019/2020 con reti di Longo e Martiniello abili a ribaltare l’iniziale vantaggio del Nardò siglato da Calemme. 3-1 nella stagione 2018/2019 con reti di Loiodice e Lattanzio, autore di una doppietta, e gol della bandiera salentina di Molinari.

Mister De Candia dovrebbe schiarare la propria squadra con il 4-4-2. Davanti a Petrarca dovrebbero agire capitan De Giorgi, Mileto, Porcaro e Dorini. A centrocampo spazio ad Alfarano, Van Ransbeeck, Mengoli e Mancarella. Coppia d’attacco formata da Puntoriere e Cristaldi.

Arbitro dell’incontro sarà Marco Di Loreto di Terni. Calcio d’inizio alle 15.