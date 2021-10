Tutto sull'avversario del Cerignola: il Bisceglie

Sfida verità al “Monterisi” alle 15 con l’Audace Cerignola chiamato a dare conferme e rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica, iniziando a riagganciare la zona play-off, contro il Bisceglie degli ex Tommaso Coletti (squalificato, ndr) e Savino Leonetti (entrambi ex Foggia perlatro, ndr). I neroverdi sono ripartiti dalla Serie D dopo aver perso i play-out. Evenienza che per i biscegliesi si era già verificata nelle due stagioni precedenti salvo poi essere riammessi a completamento degli organici di C. In panchina è stato chiamato Danilo Rufini (ex allenatore di San Severo ed Apricena, ndr), reduce dall’esperienza a Manfredonia, squadra dalla quale si è portato dietro il difensore D’Angelo, il centrocampista Rubino e l’attaccante Morra. Il Bisceglie ha ovviamente rifondato totalmente il proprio organico. Rispetto alla passata stagione sono rimasti i soli under Casella e Ferrante (in prova col Foggia di Zeman in estate, ndr) a centrocampo. Tra i tanti volti nuovi spiccano quelli di Marino arrivato dal Virtus Francavilla, Izco, dal Licata, Urquiza dal Fasano, e dell’ex Picerno Ligorio (ex anche del San Severo, ndr) in difesa; di Crisci dal Messina, Tuttisanti dal Lavello e Di Prisco dalla Vastese a centrocampo; di La Piana in attacco dal Paternò. A guidare la pattuglia nerazzurrostellata è ovviamente capitan Coletti, reduce da una esperienza in Eccellenza all’Audace Barletta (oggi Di Benedetto Trinitapoli, ndr). Anche quello di Leonetti in attacco è un volto nuovo, proveniente dal Francavilla dopo aver giocato la prima parte della passata stagione proprio con l’Audace.

Il Bisceglie ha finora messo insieme 6 punti in classifica frutto di una sola vittoria a Casarano alla seconda giornata e tre pareggi. Due le sconfitte subite per un totale di appena tre gol fatti e quattro subiti. In trasferta, finora, i biscegliesi hanno vinto una volta, pareggiato altrettanto e perso in una circostanza. A rete, finora, sono andati gli attaccanti La Piana, Leonetti e Lorusso. Male in Coppa Italia di Serie D dove il Bisceglie è stato eliminato dal Nola col rotondo risultato di 3-0 tra le mura amiche.

Mister Danilo Rufini dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-5-2. Davanti a Martorel terzetto composto da D’Angelo, Urquiza e Ligorio; Izco, Liso, Ferrante, Di Prisco e Farinola a centrocampo con Rubino e Carbone in rampa di lancio; La Piana e Leonetti o Lorusso coppia d’attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Faderico Olmi Zippilli di Mantova.

Di seguito l’attuale rosa del Bisceglie. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

BISCEGLIE – Allenatore: Danilo Rufini

PORTIERI

Alessio Martorel (Proveniente dal Matelica – 2000) (3/-5)

Giacinto Zinfollino (Proveniente dal Bitonto – 2000) (10/-13)

DIFENSORI

Luigi Barletta (Cresciuto nella società – 2003) (*/*)

Tommaso Coletti (Proveniente dall’Audace Barletta – 1984) (*/*)

Mario D’Angelo (Proveniente dal Manfredonia – 2001) (*/*)

Roberto Farinola (Proveniente dall’Afragolese – 2001) (11/0 + 2/0 nell’Arzignano)

Rodrigo Izco (Proveniente dal Licata – 1994) (14/4)

Giacomo Ligorio (Proveniente dal Picerno – 1993) (9/0)

Daniele Marino (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1988) (4/0)

Facundo Urquiza (Proveniente dal Fasano – 1992) (27/0)

CENTROCAMPISTI

Fortunato Carbone (Proveniente dalla Paganese – 2002) (*/* + 2/0 nel Cosenza Primavera)

Adriano Casella (Confermato – 2000) (5/0)

Clemente Crisci (Proveniente dal Messina – 2002) (27/1)

Michele Di Prisco (Proveniente dalla Vastese – 1995) (30/2)

Claudio Ferrante (Confermato – 2002) (7/0)

Davide Liso (Cresciuto nella società – 2003) (*/*)

Angelo Rubino (Proveniente dal Manfredonia – 1996) (*/*)

Alessio Tuttisanti (Proveniente dal Lavello – 1999) (22/0)

ATTACCANTI

Calogero La Piana (Proveniente dal Paternò – 1997) (32/8)

Savino Leonetti (Proveniente dal Francavilla – 1993) (18/5 + 12/1 nel Cerignola)

Giovanni Lorusso (Proveniente dall’U.C.Bisceglie – 1995) (*/*)

Cristofaro Morra (Proveniente dal Manfredonia – 1998) (*/*)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Tomas Prado (A) (Proveniente dal Panserraikos e poi ceduto al Fasano – 1996) (3/0)