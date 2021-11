Tutto facile per il Corato: San Marco regolato 3-0

Tutto facile per il Corato di mister Massimiliano Olivieri che regola con un secco 3-0 il San Marco, adesso penultimo in classifica, superato dal Canosa vittorioso in casa contro il Borgorosso Molfetta dopo aver "pirateggiato" domenica scorsa proprio in casa dei garganici. Al "Fausto Coppi" di Ruvo di Puglia, i coratini passano in vantaggio già al quinto minuto con il difensore Alessandro Ianniciello. Al 21' coratini vicinissimi al raddoppio: cross di Frappampina ma Rizzo è sfortunato e colpisce la traversa. Al 30' rigore per la squadra di mister Marcello Iannacone, ma il tiro di Ruggieri viene parato dal portiere Addario. Al 32' ancora Frappampina, molto attivo dalla sinistra, mette in area un bel cross, colpisce di testa bomber Di Rito che però manda la palla fuori di poco. Nella ripresa, già al terzo, i baresi raddoppiano con bomber Giuseppe Bozzi servito dal solito Frappampina. Al 18' cross dalla destra del neo entrato Azzarito e colpo di testa di Bozzi di poco alto. Al 27' i neroverdi chiudono i conti: ottimo scambio tra Di Rito e Bozzi con quest'ultimo che insacca in rete per la sua personale doppietta. Gli azzurrogranata si rivedono al 32' con Ruggeri che chiama Addario agli straordinari con un tiro insidioso.

I sammarchesi torneranno al "Tonino Parisi" domenica prossima per affrontare nel derby l'Atletico Vieste, oggi bloccato sul pari casalingo dal San Severo. Servirà gettare il cuore oltre l'ostacolo in quello che sarà, a tutti gli effetti, uno scontro diretto in chiave salvezza.