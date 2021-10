Trotta all'ultimo minuto: il Manfredonia vince a Canosa

Pasquale Trotta, capitano del Manfredonia, la butta dentro al 95'. Ed è probabilmente la scena migliore, il punto di partenza per i sipontini che agguantano la vittoria in casa del Canosa, ultimo della classe a zero punti, all'ultimo respiro. I biancocelesti arrivavano alla gara odierna dopo l'esonero di Celestino Ricucci e il ritorno in panchina di Franco Cinque. Evidente che c'è ancora molto da lavorare su una squadra che, sulla carta, potrebbe dire molto di più in questo torneo di Eccellenza pugliese. Tre punti che fanno sicuramente morale in casa "Donia", bisognoso di spirito positivo per rimettersi in piedi con impegno e umiltà. Nella consapevolezza di avere una grande responsabilità: quella di soddisfare le esigenze di una piazza che merita di vedere i propri beniamini lottare per traguardi ambiziosi, non certo per la salvezza. Mister Franco Cinque, in settimana, aveva chiesto tempo perché: "il lavoro paga ma è altrettanto vero che i frutti non si possono pretendere dall’oggi al domani". La vittoria di Canosa è la plastica dimostrazione che la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo c'è. Adesso serviranno prestazioni e risultati nettamente più confortanti sul campo.