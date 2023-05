Al via la seconda edizione del trofeo 'Arpi'

Prenderà il via nella giornata di domani la seconda edizione del Trofeo Arpi, manifestazione calcistica organizzata dalla Fortis Daunia con il sostegno della Fondazione di Capitana per lo Sport, da sempre sensibile a tematiche legate agli eventi sportivi legati al territorio della Daunia, dedicata al calcio giovanile (categoria under 17).

Questo secondo appuntamento si rinnova e si arricchisce con la partecipazione oltre che delle società di calcio giovanile storiche di Foggia e Provincia, con la presenza di società professionistiche di alto profilo come il Calcio Foggia 1920, l’Audace Cerignola e la SSC Bari Calcio.

La manifestastione vedrà impegnate in una I Fase nei giorni 25-26 Maggio sui campi dell’ex Figc e Oratorio San Michele le quattro società Regionali ( Cosmano Sport - San Pio X Lucera - Juventus San Michele - Manfredonia Calcio 1932). La vincente della I fase parteciperà giorno 28 sul campo dell’ex Figc alla fase finale che vedrà confrontarsi le tre società Professionistiche Pugliesi invitate all’evento.