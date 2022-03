Brutta sconfitta per il Torremaggiore

Squadra in casa

Squadra in casa Trivento

Pesante ko esterno per l'Atletico Torremaggiore di mister Luigi Acquafresca che perde 4-1 sul campo del Trivento. Il primo tempo, sia pur equilibrato, ha visto passare i molisani in doppio vantaggio sfruttando due errori dei torremaggioresi. Un dribbling di troppo a centrocampo e una topica del portiere consentono al Trivento di chiudere la prima frazione sul 2-0. Nella ripresa i rossoblu accorciano le distanze ma nel finale il Trivento dilaga sfruttando lo sbilanciamento degli ospiti a caccia del pareggio. In classifica il Torremaggiore resta penultimo a 12 punti.