Tris di volti nuovi per il Lucera di mister Costanzo Palmieri. Si tratta di David Pozzozengaro, attaccante classe 2001, proveniente dal Real Siti con cui ha disputato 17 incontri segnando un gol nell'ultima stagione in Eccellenza pugliese. Cresciuto nel Foggia, nel Cerignola e nel Vieste, ha poi esordito con il Real Siti tre stagioni fa prima di passare all'Orta Nova in quella successiva. In difesa c'è Giuseppe Venuti, classe 2002, arrivato dal Melfi dove ha messo a segno un gol nella seconda parte dell'ultima stagione in Eccellenza lucana. La prima parte del torneo, invece, l'aveva disputata con la casacca del Trinitapoli in Eccellenza pugliese con cui è sceso in campo tre volte. Anche lui è cresciuto nel Foggia prima e nel Cerignola poi, prima di passare al Real Siti, due stagioni fa, senza però mai esordire. Infine, a centrocampo, arriva l'argentino Gianfranco Mengoni, classe 1999, ex Civitanovese e Pontelambrese. In Italia è arrivato nel settore giovanile del Legnano dopo aver fatto la trafila in patria con Tiro Federal, Coronel Aguirre e Bancario.