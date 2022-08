Tris di portieri per il Manfredonia

Il Manfredonia sistema la porta riempiendo le tre caselle finora rimaste vacanti. Il titolare sarà il francese Andrea Gambetta, classe 1996, proveniente dal Neuweg, squadra di Saint Louis in Francia. In carriera ha indossato le casacche di Trélissac, Blagnac, Tarbes, Strasbourg II e Nizza, tutte squadre d'Oltralpe. Ad insidiare il posto ci sarà Giovanni Coletta, classe 2003, cresciuto nelle giovanili di Monopoli e Taranto e che, nella passata stagione, si è diviso tra Rieti (Serie D) e Castellaneta in Eccellenza pugliese, totalizzando 6 apparizioni equamente distribuite tra le due squadre. Nei giorni scorsi era stato girato in prestito al Martina in Serie D prima di iniziare la nuova avventura con i sipontini. Nella stagione precedente aveva già avuto modo di esordire in campionato, sempre a difesa della porta dei tarantini, collezionando 6 presenze. Infine, dalla juniores del Casarano, arriva il classe 2004 Alessandro Marchionna.