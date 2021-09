Tris di conferme in casa Audace Cerignola

Il Cerignola "chiude la porta" e punta sugli under. Alle spalle di Brescia, classe 2002, arrivato in estate dal Potenza, ci saranno Francesco Tricarico, classe 2003, nella passata stagione una sola presenza con l'Audace (e due reti subite nella partita contro il Molfetta, ndr) prima di terminare il campionato in Eccellenza a Barletta e Giuseppe Fares, classe 2003, prodotto del vivaio cerignolano con sette presenze e dieci reti subite nella passata stagione, quella che ha segnato il suo esordio in prima squadra. Due conferme che, a questo punto, chiudono a quella che pareva essere una probabile conferma, quella dell'esperto Chironi.

Pochi dubbi circa la sua permanenza a Cerignola: Luca Russo farà parte della rosa a disposizione di Michele Pazienza. Per l'esterno sinistro classe 1999 ben sette reti e un assist in 33 apparizioni nella passata stagione.

Intanto, lunedì alle 20 al "Monterisi", la squadra sarà presentata ufficialmente alla città. Nel corso della serata sarà possibile anche sottoscrivere abbonamenti, la cui campagna è già stata lanciata nei giorni scorsi dalla società del patron Danilo Quarto.