Calcio Foggia, trattative in corso. Di Molfetta: "Stiamo premendo per accelerare i tempi e smussare gli angoli"

Il tempo passa, poco più di due settimane ancora separano il Foggia dalla deadline del 4 giugno, giorno in cui le società di serie C saranno chiamate a completare l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato. Per il club rossonero è una data cruciale, alla luce della ormai conclamato disimpegno di Nicola Canonico, che non è intenzionato a proseguire. Dovrà farlo qualcun altro al suo posto, il che vuol dire che in tempi serratissimi andrà completato il passaggio di proprietà. Altrimenti…

Due sono le cordate rimaste in corsa, con quella foggiana – guidata dal duo De Finis-Salandra – nettamente favorita sul gruppo Di Matteo-Catena, presentatosi nuovamente dopo l’interessamento palesato mesi fa.

Le interlocuzioni proseguono, tra le indiscrezioni – più o meno veritiere – che filtrano da giorni. L’accordo ancora non c’è, ma la disponibilità a trattare resta viva: “Stiamo premendo per accelerare i tempi, smussare gli angoli”, ha rimarcato l’assessore allo Sport Mimmo Di Molfetta, chiamato insieme alla sindaca Episcopo al ruolo di facilitatori.

La speranza è che entro la fine di questa settimana si arrivi a una svolta che da palazzo di Città ci si augurava arrivasse già un paio di giorni fa. Ma i tasselli da incastrare sono ancora diversi, dalla debitoria all’ultima tranche di stipendi da pagare, fino all’ormai celeberrimo contenzioso che vede protagonisti Canonico e l’altra socia Maria Assunta Pintus.

Quel che è certo, a ora, è che l’imprenditore di Palo del Colle non intende proseguire a prescindere da quello che sarà l’esito delle trattative. Un epilogo che un’intera piazza vorrebbe evitare, per non dover ripartire dalla serie D per la terza volta negli ultimi dodici anni.

Sempre che non sia lo stesso Canonico a recedere dalle sue intenzioni iniziali, peraltro già palesata alla sindaca: “Va rispettata la sua volontà, che è quella di lasciare. Ha portato avanti il club per tre anni, garantendo il pagamento degli stipendi; infatti, la squadra non ha mai preso punti di penalizzazione. Se non va in porto la trattativa non sappiamo quali potranno essere le sue decisioni, noi potremmo solo invogliarlo a far sì che iscriva la squadra”.