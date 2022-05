Torremaggiore sconfitto di misura dalla capolista

Non era sicuramente questa la partita da vincere ma l'Atletico Torremaggiore dimostra di essere in palla. In casa della capolista Turris termina 3-2 per i padroni di casa a cui manca un punto per vincere il campionato di Promozione molisana. Per i rossoblu di mister Luigi Acquafresca, invece, è piena bagarre per non retrocedere direttamente in Prima Categoria. A due giornate dalla fine la classifica recita: Donkeys Agnone 16 punti, Torremaggiore 17, Maronea 18. Una di queste tre retrocederà direttamente. Le altre due si giocheranno i play-out contro due tra Juvenes, Guardialfiera, Aesernia e Baranello. Ci sono ancora 6 punti a disposizione i torremaggioresi devono farli assolutamente propri per salvare una stagione negativa e che pare essersi raddrizzata soltanto nel finale. Con la speranza che non sia troppo tardi.