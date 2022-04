Gli Esordienti si sfidano a San Giovanni Rotondo

Si svolgerà domenica 1 maggio a San Giovanni Rotondo il torneo provinciale categoria Esordienti 2009/10 di calcio a 11. A partire dalle 9 le migliori squadre dei rispettivi gironi si confronteranno allo stadio Massa della città di San Pio. Le prime due squadre dei rispettivi gironi si affronteranno il 2 maggio per le seiminali e la finalissima. La manifestazione calcistica è organizzata dall'Asd Real San Giovanni Rotondo. Nel girone A si sfideranno Polisportiva San Marco, Cosmano Foggia, Real Siti, Tiquitaca Ortanova. Nel girone B il Real San Giovanni, il Manfredonia Calcio e la, Pro evolution Cerignola. Una bella vetrina per lo sport inteso come salute, divertimento e crescita dei ragazzi.