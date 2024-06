Testate "sgradite" al Foggia, Esecutivo Cnog bacchetta il club: "Ennesima discriminazione verso i giornalisti sportivi"

"Le conferenze stampa sono momenti di confronto pubblico e tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti possono e devono poter partecipare al fine di esercitare il diritto di cronaca".

Così il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti commenta la decisione del Calcio Foggia di negare interviste e accesso alle conferenze stampa ai giornalisti di due testate giornalistiche, in quanto considerate non gradite alla società.

"Nessuno può permettersi di classificare i cronisti fra “graditi” e “non graditi”, come invece fatto di recente dal Foggia Calcio nei confronti di due redazioni. Si tratta di una palese violazione della libertà di stampa e l’ennesimo episodio di discriminazione nei confronti dei giornalisti sportivi", denuncia il Comitato Esecutivo.

L'episodio di Foggia non sarebbe il primo: "Abbiamo già segnalato situazioni analoghe al Ministro dello Sport Andrea Abodi in un incontro svoltosi pochi giorni fa. Purtroppo dal calcio continuano a giungere segnali che non contribuiscono a migliorare l'immagine di un mondo che dovrebbe essere esempio e guida per la nostra società".