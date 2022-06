Terza conferma in casa Pietramontecorvino

Terzo rinnovo in casa Pietramontecorvino. Dopo capitan Vannella e D'Amore, anche Michele Mammollino, centrocampista classe 2001, farà parte della squadra dei Monti Dauni per la prossima stagione. Cresciuto nel settore giovanile dell'Accademia Calcio Lucera, alla quinta stagione consecutiva in rossonero, ha messo a segno tre gol nell'ultimo campionato di Eccellenza molisana.

Definito anche lo staff che coadiuverà mister Fabrizio Di Flumeri. Il preparatore dei portieri sarà ancora Tommaso Scisco, mentre Fabrizio Giordano è il nuovo collaboratore tecnico.